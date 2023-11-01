Dilan Polat ve eşi ile birlikte 14 kişiye gözaltı

MASAK'ın hazırladığı raporun beklendiği bir sırada sabaha karşı Mali Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonda Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Türkiye onları lüks hayatları, sosyal medya üstünden yaptıkları polemik dolu saldırgan açıklamaları ile tanıdı. Kahve tozlu tatlılar kahveler, saçlarına tutuşturulmuş dolarlar, dolardan yapılmış çiçek buketleri, milyon dolarlık lüks konutlarda sağa sola para saçan görüntülerle tadını.

Çok değil üç beş yıl öncesine kadar sıradan yaşantıları olan insanların kısa sürede yükselen şüpheli 'Başarı grafiği' lüks uçaklarla kutlama partilerine gidiş gelişler ekonomik krizin hızla yoksullaştırdığı Türkiye'de milyonlarca insanın tepkisine neden oldu.



Tartışmaların odağındaki isim Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında ortaya atılan iddiaların ardından ilk ciddi operasyon gece yarısı gerçekleşti.

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, avukat Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sağlık kontrolüne getirilen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ise, "İfademizi vereceğiz, o kadar" dedi.

Sağlık kontrolünden sonra Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çift emniyete girişleri sırasında da soruları yanıtsız bıraktı. Basın mensuplarının "Kanıtları yok ettiğiniz iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" sorusuna ise yine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, "Ne kanıtları yok etmesi" şeklinde cevap verdi.

Polisin gözaltına aldığı diğer şüpheliler de güvenlik önlemleri altında emniyete getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Edilin ilk bilgilere göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Engin Polat ve Dilan Polat dahil 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş.Gözaltı listesinde yabancı uyruklu kişilerinde olduğu belirtildi.



Bu akşam yayına girmeden edindiğim bilgiye göre raporlar daha tamamlanmamıştı.



Umarım MASAK ve Vergi Müfettişlerinin raporu… https://t.co/TN5qIIR3qY — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 1, 2023



Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

AĞIREL: GÖZALTI LİSTESİNDE YABANCI UYRUKLU KİŞİLER DE VAR

OPERASYONUN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Gelişmenin ardından X hesabından bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet yazarı ve gazeteci Murat Ağırel, "Engin Polat ve Dilan Polat dahil 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gözaltı listesinde yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi. Bu akşam yayına girmeden edindiğim bilgiye göre raporlar daha tamamlanmamıştı. Umarım MASAK ve Vergi Müfettişlerinin raporu tamamlanmıştır. Ayrıntıları öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına el konulmuştu.

Dilan Polat ile eşi Engin Polat çiftine operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda Polat çifti ile birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK ön raporunda Polat çiftinin birinci derece yakınlarının hesaplarına tasfiye halinde olan 3 şirketten sözde ticaret yapılmış gibi gösterilerek sahte fatura kesildiği belirtildi.

Bu şirketlerden hesaplara 200 milyon lira para girişi olduğu, söz konusu paranın yine aile üyelerine ait şirketler arasında transfer edilerek en son Engin Polat’ın sahip olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı, bu parayla gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.

Raporla birlikte önce Polat çiftinin ve birinci derece yakınlarının mal varlıklarına el konuldu. Daha sonra vergi müfettişleri polisle beraber çifte ait 15 ayrı iş yerinde arama yaptı.

GECE SAATLERİNDE YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Çalışmaların ardından gece saatlerinde Polat çifti hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararla birlikte İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlar kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Ahmet Gün’ün de aralarında bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet'e götürülürken, yakalama ve arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

SILA DOĞU 1 AY ÖNCE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

2021 yılında yaptığı canlı yayında uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Sıla Doğu, ekim ayının başında gözaltına alınmıştı.

Evinde 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirilen Doğu ifadesinde "Kokaini ne zaman ve nereden aldığımı hatırlamıyorum" demişti. Kimlik doğrulamasında aylık kazancının 80 bin TL olduğunu, ev kirasının da 45 bin TL olduğunu söyleyen Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.