

Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu

Aralarında çok sayıda ismin gözaltına alındığı meşhur Şampiyonlar Ligi fotoğrafı hakkında soruşturma açıldı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

MASADA KİMLER VAR?

NE OLMUŞTU?

Dilan Polat’ın paylaştığı fotoğrafta’ın yanı sıra,olarak bilinenve eşive eşive eşiçiftleri bulunuyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında muhasebeci Gökay Bekar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.