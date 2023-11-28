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Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu

Dilan Polat'ın kendi sosyal medya hesabından 'Şampiyonlar Ligi' adıyla paylaştığı fotoğra soruşturma konusu haline geldi.

28 Kasım 2023 Salı 16:42
Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu







Dilan Polat yemek masası soruşturma konusu oldu

Aralarında çok sayıda ismin gözaltına alındığı meşhur Şampiyonlar Ligi fotoğrafı hakkında soruşturma açıldı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, sosyal medyada gündem olan yemek masası fotoğrafındaki fenomenler için de harekete geçildi.

Dilan Polat’ın 2019 yılında çekildiği ve "Şampiyonlar Ligi" olarak isimlendirdiği fotoğrafta yer alan tüm fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI TALEP EDİLDİ

Fotoğrafta yer alan şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler hakkında Sulh Ceza Hakimliği’nden yurt dışı çıkış yasağı talep edildi.

MASADA KİMLER VAR?

Dilan Polat’ın paylaştığı fotoğrafta Eylül Öztürk ve eşi Barış Kenan Özkan’ın yanı sıra, Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk, Yavuz ve eşi Merve Korkut, Tolunay ve eşi İleyda Topal, Ömer ve eşi Tuğba Bağ çiftleri bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. 

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat’ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında mali müşavir Zümrüt Yerebakan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.Ahmet Gün’ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Soruşturma kapsamında muhasebeci Gökay Bekar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 16 olurken, 10 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Dilan PolatFenomen
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