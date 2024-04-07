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Dilara'nın ölümü | 30'ncu kattan düştü

İstanbsul Esenyurt’ta bir 39 katlı binanın 30'ncu katından düşen 24 yaşındaki Dilara K.nın ölümüne neden olan gizem savcılıkça soruşturuluyor.

07 Nisan 2024 Pazar 11:20
Dilara'nın ölümü | 30'ncu kattan düştü






Dilara'nın ölümü | 30'ncu kattan düştü


İstanbul Esenyurt’ta 24 yaşındaki kadın, 39 katlı binanın 30’uncu katından henüz bilinmeyen bir nedenle sitenin avlusuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve yurttaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Güncelleme: 07.04.2024 21:52
Anahtar Kelimeler:
DilaDilara K.Cinayetİntihar
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