Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü | Canına kıymış



UNESCO ödüllü genç bilim insanı Dilek Dündar Erbahar'ın ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun ardından mahkeme takipsizlik kararı ile sonuçlandı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, 2 yıl önce Tuzla'daki evinde ölü bulunmuştu. Dündar'ın ölüm nedeni belli oldu. Savcılık, devam eden soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.



TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, İstanbul Tuzla'daki Postane Mahallesi'nde bir sitede bulunan evinde ölü bulunmuştu.



SAVCILIKTAN 'TAKİPSİZLİK' KARARI

UNESCO ödüllü araştırmacının boşanma aşamasında olduğu eşine not bırakıp önce böcek ilacı, sonrasında siyanür içerek yaşamına son verdiği iddia edilmişti.

Erbahar'ın ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapılan incelemede bilim insanı Erbahar'ın siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğü anlaşıldı ve intihar sonucu öldüğü değerlendirilerek savcılık takipsizlik kararı verdi.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sabah Gazetesi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre Erbahar'ın evinde bulunan ve boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşine hitaben yazdığı değerlendirilen "Seni çok seviyorum" notu ise intihar ihtimalini güçlendirdi. Soruşturma kapsamında Dilek Dündar Erbahar'ın eşi Doğan Erbahar'ın ifadesi alındı. Doğan Erbahar olay günü eşine ulaşamadığını, yakınlarına haber verdiğini ve kayınvalidesinden ölüm haberini aldığını söyledi. Eşinin TÜBİTAK'ta çalıştığını ve her türlü zehirli maddeye erişmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Dilek Dündar Erbahar'ın bilgisayarında yapılan incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığını kaydeden savcılık, evindeki cam kavanozda siyanür bulunduğunu belirtti. Otopsi raporuna göre siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünün anlaşıldığını ifade etti. Erbahar'ın eşiyle boşanma aşamasında olması, evinde bulunan maddenin siyanür olması ve TÜBİTAK'ta çalışıyor olmasının birlikte değerlendirildiğinde ölümünde herhangi bir kişiye atfedilebilecek kasıt yada kusurun dosya kapsamında bulunmadığı ifade edildi.