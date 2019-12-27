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Diyarbakır'da korkunç olay, bebeği kucağındayken katledildi

İnsanlığın bittiği an, Diyarbakır'da bir anne, kucağında bebeği olduğu sırada evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

27 Aralık 2019 Cuma 02:50
Diyarbakır'da korkunç olay, bebeği kucağındayken katledildi

Diyarbakır'da korkunç olay, bebeği kucağındayken katledildi

Kadınlara yönelik vahşi saldırılara bir yenisi daha eklendi. Deniz K. adlı bir anne, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmandan 4 el silah sesini duyan apartman görevlisi polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri silah sesinin geldiği dairenin kapısını açarak içeri girdi. İçeride Deniz K. kucağında bebeği ile beraber 4 kurşun isabet edilmiş halde ağır yaralı olarak bulundu.

Ağır yaralı kadın kucağındaki bir buçuk yaşındaki bebeği korkmaması için ona sarılarak kanlar içerisinde yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Deniz K. hayatını kaybetti. Kadının bir buçuk yaşındaki çocuğu ise polis tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme başlatılırken, Deniz K.’nın hayatına kast eden caninin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırYenişehir
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