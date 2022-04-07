Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Diyarbakır Emniyeti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük dolandırıcılık şebekesini çökertti. Birçok ilçede yapılan eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

07 Nisan 2022 Perşembe 23:29
Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu

Diyarbakır merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu


Emniyetten kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında sosyal medya sitelerinde ve ikinci el satış platformlarında dolandırıcılık suçunu işleyen suç örgütünün Diyarbakır ayağını çökerterek operasyon neticesinde çok sayıda şüpheli tutuklanmıştı.

Diyarbakır polisinin suç örgütü ile ilgili yapmış olduğu kapsamlı çalışmada, ülke genelinde internet üzerinden dolandırıcılık yapan ve aralarında devlet memurlarının da yer aldığı suç örgütü üyelerince 30 olayda mağdurların zararının yaklaşık olarak 2.000.000 TL olduğu, suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri paraları kripto para hesaplarına aktardıkları ve birkaç hesap dolaştırdıktan sonra temiz hesap olarak adlandırdıkları hesaplara havaleler yaparak parayı çektikleri, son bir yıllık dönemde suç kaynaklı olduğu değerlendirilen 26 milyon liralık civarında işlem hacmi varlığını tespit ettiği belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 16 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başta örgüt elebaşı konumunda olan şüpheliyi tespit etmek, sadece kod adı kullanan, açık kimlik ve irtibat bilgileri tespit edilemeyen şüphelileri tespit etmek ve örgütü tamamen bitirmek amacıyla yaptığı 3 aylık detaylı ve çok yönlü çalışmalar sonucu 4 Nisan 2022 günü Gaziantep, Mersin, Malatya ve Antalya illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye çıkartıldı. Adliyeye çıkarılan 16 kişiden 14 kişi tutuklandı. 1’i adli kontrol, 1 kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerinde kullandıkları çok sayıda laptop, cep telefonu, simkart gibi dijital bulgular, pos makineleri, çek-senet ve tapu belgesine el koyduğu bildirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren dolandırıcılık suç örgütüne yönelik yapılan en büyük operasyon olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Ergün Arslan cinayeti | Taciz iddiası iftira çıktı
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
Hırsızlar bebek kamerasını görünce çılgına döndü
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı
İlaç vurgunu | Kronik hastaların ilaçları çatıdan çıktı
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza
Sütlüce Tüneli'ni kapatan görgüsüzlere komik ceza
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi
Gülhan hemşireye saldıranlar tahliye edildi
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Seher Akkoyun'un ölümü | Kafeterya tuvaletinde ölü bulundu
Uzunköprü katliamında 1 milyonluk altın iddiası
Uzunköprü katliamında 1 milyonluk altın iddiası
Kayseri'de 250 ilkokul öğrencisi pilavdan zehirlendi
Kayseri'de 250 ilkokul öğrencisi pilavdan zehirlendi
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu
Turunç toplayan kadınlara araç çarptı, 3 kadın can verdi
Turunç toplayan kadınlara araç çarptı, 3 kadın can verdi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim