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Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı son anda önlendi

Diyarbakır polisi, plakasız seyir halinde olan şüpheli bir aracı takibe aldı. Dur ikazına uymayan araçtan yola bombalı çanta atıldı. 

28 Mayıs 2021 Cuma 01:03
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı son anda önlendi

Diyarbakır'da bombalı araçla katliam saldırısı önlendi


Terör örgütünün büyük şehirlerde ses getirecek kanlı saldırı girişimine bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır polisinin dikkati ve titiz takibi sonucu önlenen saldırı girişimi sonrası bir kişi gözaltında. Nefes kesen takip ve operasyon şüpheli bir aracın durdurulmak istenmesiyle başladı. Diyarbakır'da, bombalı araçla eylem hazırlığındaki terörist, polis ekiplerinin istihbari çalışması sonucu engellendi. Eylem hazırlığındaki terörist gözaltına alınırken, bomba imha uzmanlarınca patlayıcının imha anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Diyarbakır-Mardin yolu üzeri havalimanı kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik güçlerinin şüphelendiği plakasız araç 'dur' ihtarına uymayınca takibe alındı. 

Kısa süreli kovalamacada araçta bulunan bir şahıs aracı yol kenarına bırakarak içerisindeki çantayı attıktan sonra kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde şahıs yakalanırken, araçtan atılan çantanın içerisinde bomba olduğu iddiası ekipleri alarma geçirdi. 

Yolun trafiğe kapatılması ile beraber olay yerine gelen bomba imha ekipleri kıyafetlerini giydikten sonra fünye ile çantayı kontrollü olarak patlattı. 

Patlama sonrası araç çevresinde detaylı inceleme yapılırken yakalanan şahıs, ifadesi alınmak üzere terörle mücadele ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Çantada ne olduğu öğrenilemezken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 28.05.2021 01:21
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBombalı Saldırı
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