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Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi

TÜBİTAK'ta sönsör teknolojileri konusunda uzmanlığı ile tanınan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü olarak bulundu.

01 Kasım 2021 Pazartesi 17:56
Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü | İntihar mı? Cinayet mi


TÜBİTAK yıllar sonra yeni bir gizemli ölümle sarsıldı. TÜBİTAK'ta sensör araştırmaları konusunda çok sayıda araştırmaya imza atan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölümü kurumda büyük üzüntü yarattı. Bir dönem gizemli intihar ve ölümlerle sık sık gündeme gelen TÜBİTAK'ın son acı haberi Erbahar'ın yakın çevresini yasa boğdu. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman ve araştırmacı olarak çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar'ın ölüm nedeni Adli Tıp Raporu ile ortaya çıkacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Malzeme Enstitüsü Sensör Teknolojileri Proje Grubu'nda başuzman araştırmacı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla Postane Mahallesi'ndeki sitede bulunan evinde ölü bulundu.

İNTİHAR MI ETTİ?

Erbahar'ın 30 Ekim tarihinde boşanma aşamasındaki eşine bir not bıraktığı ve böcek ilacı içerek intihar ettiği öne sürüldü. Erbahar'ın ölümüyle ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Son Güncelleme: 01.11.2021 18:47
Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAKCinayetiölümü
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