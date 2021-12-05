Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın ölümü | Katil sürücü kaçtı



Bursa Şehir Hastanesi çalışanları yasta. Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı'nın da içinde bulunduğu araç Kestel yolunda kaza yaptı. Hastane çalışanlarının yakından tandığı Dokumacı tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya neden olan kamyon sürücüsünün ise yaya olarak kaçtığı öğrenildi. Radyoloji uzmanı Dokumacı'nın cenazesi ailesine teslim edildi.

MANDALİNA YÜKLÜ KAMYON YOLA ANİDEN GİRDİ

Akıllara durgunluk veren kaza, sabah saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ilçesi Bursa-Ankara kara yolu üzeri Ümitalan Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan Muhammed Hıdır Dokumacı (41) yönetimindeki otomobil, kavşaktan sürücüsünün yola kontrolsüz çıktığı iddia edilen mandalina yüklü kamyona yandan çarptı.

Kazanın şiddetiyleile birlikte otomobilde bulunan(16),(60),(17),(14),(38) ve(30) araç içinde sıkışırken, kamyon sürücüsü yaya olarak kaçtı. Emniyet güçleri kaçan sürücünün kimliğini belirledi. Yakalanması için geniş çaplı soruşturma yürütülüyor.



Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Bursa Şehir Hastanesi'nde radyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Dilek Şen Dokumacı tüm müdalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.