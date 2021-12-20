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Doktora kafa atan zanlı yeniden gözaltında

Acil servis doktoruna kafa atarak yaralayan hastane magandası savcılık tarafından serbest bırakılmasının ardından, sosyal medya üzerinden yükselen tepkiler üzerine yeniden yakalandı

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:12
Doktora kafa atan zanlı yeniden gözaltında

Doktora kafa atan zanlı yeniden gözaltında


Aydın'da, acil servis doktoruna kafa atıp darp ettikten sonra serbest bırakılan zanlı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ve sosyal medyadaki tepkilerin ardından yeniden gözaltına alındı.

İsyan ettiren olay, geçen hafta sonu Didim Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması sırasında bir sürücünün aşırı alkollü olduğunu tespit etti.

Polislere alkol kontrolü sırasında zorluk çıkaran T.D. elleri kelepçelenerek, hastanenin acil servisine getirildi. Burada doktorun muayenesi bekleyen şüpheli, sürekli polisin elinden kurtulmaya çalışırken, iddiaya göre bir yandan da çevreye rahatsızlık vermeye başladı.

DOKTORA KAFA ATTI SERBEST BIRAKILDI

Bir süre sonra doktor Doğancan Kılıç, muayene için getirilen T.D.'nin yanına gidip, kabine geçmesini istedi. Bu sırada 2 eli kelepçeli olan şüpheli, doktora biraz daha yaklaşarak kafa attı. Aldığı darbeyle doktorun sağ kaşı yarılırken, polisler saldırgan T.D.'yi yere yatırarak durdurdu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

O anlar hastanenin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından muayene yapılamadan emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. olaydan 11 saat sonra serbest kaldı.

BİR GÜN SONRA YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Olaydan 11 saat sonra serbest kalan şüpheli T.D., güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasıyla Didim Cumhuriyet Savcılığı yeniden harekete geçerek yakalama kararı çıkardı. T.D. bir gün sonra ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Didim Cumhuriyet Savcılığı, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"18 Aralık tarihinde Didim Devlet Hastanesine adli muayene işlemleri için sevk edilen şüpheli T.D. acil serviste görevli hekimi yaralaması olayı sonrası şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemi sırasında mağdur hekim için alınan geçici raporda yer alan tespitler üzerine şüpheli serbest bırakılmıştır. Ancak daha sonra ortaya çıkan kamera görüntüleri ve yeni deliller üzerine soruşturmayı bu yeni delillerle birlikte yürütmek ve olayı yeniden değerlendirmek üzere gözaltı talimatı verilmiştir. Şüpheli 19 Aralık yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık görevlisine yönelik gerçekleştiren bu saldırı ile ilgili Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma işlemleri toplanan deliler ve dosya kapsamı çerçevesinde titizlikle yapılmaktadır."
 

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