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Dolandırıcı kadınlardan iğrenç tehdit

Büyük şehirlerde trafiğin yoğun olduğu yerlerde pusuya yatan, vatandaşların iyi niyetini istismar etmeye çalışan dolandırıcı kadınlar kendisini uyaran vatandaşları 'Sizi tacizci diye polise şikayet ederim' diyerek tehdit etti.

28 Şubat 2021 Pazar 18:46
Dolandırıcı kadınlardan iğrenç tehdit


Dolandırıcı kadınlardan iğrenç tehdit

Kimi 'Kardeşim hamile hastaneye götüreceğim', bazıları 'Annem ağır hasta hastaneye gitmesi gerekiyor' diyerek yoldan geçenlerden para dilenen sahtekar kadınlar, kendisini uyaranları ise 'Sizi polise tacizci diye şikayet ederim' diyerek tehditler savuruyor.

İstanbul Ataşehir'de bir motosiklet sürücüsü, hastaneye gidecek paraları olmadığını belirterek vatandaşlardan para toplayan kadınların dolandırıcı olduğunu söyleyip sürücülere uyarıca, kadınlar tarafından tehdit edildi. Yaşanan o anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde, Ataşehir’de öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, hastaneye gidecek paraları olmadığını söyleyerek sürücülerden para toplayan biri yaşlı olmak üzere 3 kadın bir motosiklet sürücüsü tarafından fark edildi.

Motosiklet sürücüsü, kadınların önünü keserek para istediği araç sürücüsüne, kadınların dolandırıcı olduğunu ve para vermemesini söyleyerek uyarıda bulundu. Yapılan uyarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken dolandırıcı olduğu iddia edilen kadınlar ise motosiklet sürücüsünü tehdit etmeye başladı.


Motosiklet sürücüsünün, 'Sizi polise şikayet edeceğim. Buradan uzaklaşın' demesi üzerine kadın şahıslardan biri, ‘Ara polisi ben de senin tacizci olduğunu söyleyeceğim’ diyerek karşılık verdi. Yaşanan o anlar ise motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
 

Anahtar Kelimeler:
DolandırıcıSahtekarKadın
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