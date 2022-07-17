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Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarlı Arsa' diye satışa çıkardı

Koronavirüs salgını süresince kalabalık yerlerden kaçmak isteyen yurttaşlara arsa tuzağı kuran dolandırıcılar, uzun bayram tatilinde aynı taktiği uyguladı

17 Temmuz 2022 Pazar 11:59
Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarlı Arsa' diye satışa çıkardı


Dolandırıcılar, tarlaları 'İmarArsa' diye satışa çıkardı



Büyükçekmece ve çevresinde son günlerde artan arsa satış ilanlarına karşı Belediye başkanı vatandaşları uyardı: Arsa satın almak isteyenler aman dikkat!

Büyükçekmece’de bayram tatilinde belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız tarla statüsündeki arazileri vatandaşlara satmak için sosyal medyadan video yayınladı. Söz konusu duruma karşı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yurttaşları uyararak, “Sakın kimse inanmasın, paranızı çöpe atmayın” dedi.

Büyükçekmece’de bayram süresince belediyenin kapalı olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, imarsız göl arazilerini satmak için harekete geçti.

Şahıslar, Büyükçekmece'de Eskice bölgesinde 200-300 metrekarelik tarla olarak görünen ve imar izinsiz olan arazileri yurttaşlara satmak için sosyal medya üzerinden videolar yayınladı.

Tatilde kapalı olduğu için belediyeden bilgi alınamamasını fırsat bilen şahıslara karşı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün uyarılarını yeniledi. Büyükçekmece’nin arazilerinin değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Akgün, “Çok geniş yeşil alanlara sahip. Yatay yapılaşması dikkat çekti özellikle pandemi sürecinden sonra. Bunu fırsat bilen dolandırıcı grup, imara kapalı olan yerleri örneğin Büyükçekmece Göl havzasında olan Eskice Çiftliği bölgesi.


Sanki buradaki arsaların imarı varmış gibi reklamlar yaparak vatandaşları, ‘son fırsat, son Arsa kaldı, son tarla’ diyerek kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle uzun tatil günlerinde vatandaşın belediyeden istediği bilgiyi alamayacağını düşünerek reklamlar, ilanlar veriyorlar. Sakın kimse inanmasın, sakın paranızı çöpe atmayın. Para çok kıymetli ve değerli özellikle bu dönemde" dedi.

“9 GÜNLÜK TATİLDE BU İLANLAR ÇOĞALDI”

Bu tarz arazilerle ilgili yurttaşların belediyenin İmar Planlama Müdürlüğü'nden bilgi alması gerektiğini ifade eden Akgün, “Bilgi almadan Büyükçekmece’nin hiçbir yerinden arsa almayın. Hiçbir şekilde tarla almayın. Çok miktarda vatandaşımız mağdur edildi. Biz belediye başkanı sıfatımızla bu konuyu her vesile ile dile getiriyorum. 9 günlük tatil nedeniyle bu reklamlar, ilanların çoğaldığını görünce halka duyuruyorum.

Bütün halkımızın duyarlı olmasını, belediyeden resmi bilgi almadan hiçbir yere yatırım yapmamasını tavsiye ediyorum. Geçen sene yine söylemiştim. ‘Bedava dahi olsa almayın’, çünkü alırsanız vergisi var. Büyükçekmece’de 200, 300 metrekare, 500 metrekare arsa olmaz. Planlı arsalarda bile arsanın minimum ölçüsü 2 bin metrekaredir. İnanmayın, dolandırıcı hepsi” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
ArsaİmarTarlaBüyükçekmece
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