Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı

Hakkında çok sayıda dolandırıcılıktan arama kaydı bulunan E.K. adlı şahıs, JASAT ekiplerinin operasyonuyla ormanda yakalandı.

18 Ekim 2020 Pazar 14:49
Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı

Dolandırıcılık çetesi lideri ormanda yakalandı



Denizli'nin Buldan ilçesinde, örgüt kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır aranan ve saklandığı ormanlık alanda yakalanan E.K., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, örgüt kurarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 yıldır firari olarak aranan E.K.'nin (35) Buldan ilçesindeki bir ormanlık alanda saklandığı bilgisini aldı

. Bunun üzerine geçen 16 Ekim'de söz konusu ormanlık alana operasyon düzenleyen jandarma, E.K.'ye teslim olması çağrısında bulundu. Ancak, teslim olmayıp, ağaçların arasında saklanmaya çalışan E.K., jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

E.K.'nın 1 yıldır yakalanmamak için ormanlık alanlarda yaşadığı öğrenildi.

Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak suçlarından aranan E.K., Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtilen şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
BuldanDolandırıcıJasat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Hakkari'de operasyon, 8 terörist öldürüldü
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Sokakta çocuklar nargile içti, bayılan oldu
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Çaldıkları altınları polis aracına saklamışlar
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Denize düşen kadın rezalet çıkardı
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Sigara tiryakisi linçten döndü | Kundakçı sandıları hastanelik ettiler
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Eş değiştirme operasyonunda akıllara zarar detaylar
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Genç kız evden kaçınca iğrenç olay ortaya çıktı
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Uşak, kayıp çocuklar için seferber oldu
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı
Pitbull saldırısında 11 yaşındaki kız ağır yaralandı
Çaldığı araçla iki kişinin ölümüne neden oldu
Çaldığı araçla iki kişinin ölümüne neden oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim