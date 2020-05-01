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Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı

Evde bilgisayarında 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgileri ile binlerce MERSİS numarası bulunan lise öğrencisi dolandırıcılık çetesi üyesi çıktı.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:45
Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı

Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı



Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık çetesinin yaşça en küçük ancak en fazla kişiyi dolandıran üyesini yakaladı. Lise öğrencisi zanlının evindeki bilgisayarda yapılan incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ile 10 bin adet MERSİS numarası ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı


Datça’da son zamanlarda aynı kişi ve telefon numarası üzerinden ilçede yüzlerce kişiye kargo gelmesi ve herkesin cep telefonuna da araba çekilişi ve kredi kartı masraflarını geri alınabileceği yönünde toplu mesajların gelmesi üzerine çalışma başlatan polis, ilginç bir durumla karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kendi halinde bir öğrenci olarak tanınan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde okuyan 18 yaşındaki M.E.Y.’yi takibe alan polis küresel çapta dolandırıcılık olaylarını gerçekleştiren çetenin en önemli üyesinin ilçede yaşayan 18 yaşındaki bir lise öğrencisi olduğunu tespit etti.

Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde operasyon başlatan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi M.E.Y.’nin çeşitli bankalarının internet sayfaları ile bazı alışveriş sitelerinin de sayfalarını birebir kopyaladığını tespit etti. Bu yöntem ile de pek çok kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ulaşıp kaydettiği tespit edilen M.E.Y.’nin ikametinde yapılan aramada polis çok sayıda dijital veriye el koydu.

25 BİN KİŞİYE AİT KREDİ KARTI BİLGİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Henüz lise öğrencisi olan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde kendi halinde öğrenci olarak tanınan M.E.Y.’nin bilgisayarı ile dijital veri depoladığı belleklere de el koyan polis yaptığı incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisine ulaştı.

Cep telefonu, bilgisayarı ve diğer veri depoladığı belleklerine el konulan 18 yaşındaki M.E.Y. topladığı verilerle birlikte Datça’da nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan M.E.Y. tutuklandı.

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