Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık çetesinin yaşça en küçük ancak en fazla kişiyi dolandıran üyesini yakaladı. Lise öğrencisi zanlının evindeki bilgisayarda yapılan incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisi ile 10 bin adet MERSİS numarası ele geçirildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
Datça’da son zamanlarda aynı kişi ve telefon numarası üzerinden ilçede yüzlerce kişiye kargo gelmesi ve herkesin cep telefonuna da araba çekilişi ve kredi kartı masraflarını geri alınabileceği yönünde toplu mesajların gelmesi üzerine çalışma başlatan polis, ilginç bir durumla karşılaştı.
Cumhuriyet Savcılığı’nın koordinesinde operasyon başlatan Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi M.E.Y.’nin çeşitli bankalarının internet sayfaları ile bazı alışveriş sitelerinin de sayfalarını birebir kopyaladığını tespit etti. Bu yöntem ile de pek çok kişinin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ulaşıp kaydettiği tespit edilen M.E.Y.’nin ikametinde yapılan aramada polis çok sayıda dijital veriye el koydu.
25 BİN KİŞİYE AİT KREDİ KARTI BİLGİSİ ELE GEÇİRİLDİ
Henüz lise öğrencisi olan ve bir meslek lisesinin bilgisayar bölümünde kendi halinde öğrenci olarak tanınan M.E.Y.’nin bilgisayarı ile dijital veri depoladığı belleklere de el koyan polis yaptığı incelemede 25 bin kişiye ait kredi kartı bilgisine ulaştı.
Cep telefonu, bilgisayarı ve diğer veri depoladığı belleklerine el konulan 18 yaşındaki M.E.Y. topladığı verilerle birlikte Datça’da nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarılan M.E.Y. tutuklandı.