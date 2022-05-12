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Dolandırıcılık çetesinin içinde youtuber çıktı

Samsun'da siber polis bu sabah şüphelinin kaldığı Atakum ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Operasyonda vatandaşların kart bilgilerini ele geçiren bir youtuber gözaltına alındı.

12 Mayıs 2022 Perşembe 18:33
Dolandırıcılık çetesinin içinde youtuber çıktı

Dolandırıcılık çetesinin içinde youtuber çıktı


Samsun'da dikkat çeken bir sanal dolandırıcılık gözaltısı yaşandı. Kentte 22 yaşındaki YouTuber internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde ettiği, haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı


Edinilen bilgiye göre siber polisi, şikayetleri de değerlendirerek yaptığı çalışma ve takip sonucu 22 yaşındaki YouTuber M.M.K.'nın internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini elde ettiğini ve haksız kazanç sağlayarak dolandırıcılık yaptığını tespit etti.

Yapılan operasyonda çok sayıda dijital envantere incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili M.M.K. gözaltına alındı.

KART BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİ İDDİASI

Gözaltına alınan YouTuber'ın internette mobil ödeme sayfalarının sahtelerini yaparak mağdurların kart bilgilerini ele geçirdiği ve bu çalıntı kart bilgileri ile binlerce lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Ayrıca şüphelinin Discord üzerinden canlı yayın yaptığı ve yayına bağlanan mağdurların bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayarak sahte fatura ödeme sitesinden elde ettiği çalıntı kart bilgileri ile kendinde ait YouTube kanalına bağışta bulunarak yine bu haksız kazançtan elde ettiği parayı akladığı belirlendi.

Siber polisinin sanal devriye ekibi tarafından tespit edilerek yakalanan M.M.K., polisteki sorgusunun ardından "nitelikli dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından Samsun Adliyesine sevk edildi.


 

Anahtar Kelimeler:
SamsunSiber PolisOperasyon
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