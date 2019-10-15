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Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'

Çok sayıda insanı, konut ve devremülk satışı sırasında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz mahkemede kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'

Çok sayıda insanı, konut ve devremülk satışı sırasında dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz mahkemede kendisinin de mağdur olduğunu söyledi.

15 Ekim 2019 Salı 21:24
Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'

Dolandırıcılıktan yargılanan Jet Fadıl | 'Ben de mağdur oldum'

Bir döneme damgasını vuran Jet Pazarlama ve İmza adlı yerli otomobil kampanyalarıyla adını duyuran ve kamuoyunda Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ın yargılanması devam ediyor. 7 sanıkla birlikt hakim karşısına çıkan Fadıl Akgündüz kendisinin de mağdur olduğunu iddia etti. Akgündüz, piyasada doların hızla yükselmesi ve kriz yüzünden zorlandığını iddia ederek "Yurt dışına çıkış yasağımı kaldırın, yatırımcılarla görüşmem gerekiyor" diyerek kendisini savundu.

Fadıl Akgündüz ile akrabalarının da aralarında bulunduğu 7 sanığın, Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve akrabaları da Akgündüz'den şikayetçi oldu...

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 19’uncu celsesi görülen davaya gelen mağdurlar arasında MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’da yer aldı. Duruşmaya Kaanla birlikte 18 mağdur katıldı.

MÜSİAD BAŞKANI DA MAĞDUR

Duruşmada şikayetçi olarak ifade veren Abdurrahman Kaan, Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 18 adet devre mülk aldığını ve karşılığında 750 bin TL verdiğini söyledi. Herhangi bir kira bedeli almadığını belirten Kaan, zararının giderilmesini isteyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

İŞ İNSANI OSMAN KAAN DA MAĞDUR

Kaan ailesinden iş insanı Osman Kaan ve eşi Nebahat Kaan da, aynı projeden 1 milyon değerinde 30 adet devre mülk aldıklarını belirterek zararlarının giderilmediğini ve şikayetçi olduklarını söyledi. 15 mağdurda ifade vererek sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.

YURTDIŞI YASAĞININ KALDIRILMASINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan sanık Fadıl Akgündüz, “Uluslar arası bir yatarım yüzde 80’ini yapmışız. Ülkenin bozuk ekonomik durumundan dolayı ve dövizin aşırı yükselmesinden kaynaklı bekleme sürecindeyiz. Projeyi tamamlamak için yeni yatırımcı aramaktayız. Bu hususta yurt dışı yatırımcılarla da görüşmek için yurtdışı yasağının kaldırılması istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, diğer mağdurların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
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