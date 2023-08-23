Dr. İbrahim Karahan cinayeti | Olayda fuhuş iddiası var

Genel Cerrah Dr. İbrahim Karahan cinayeti zanlıları yakalandı



İstanbul'da özel bir hastanede çalışan 56 yaşındaki Genel Cerrah İbrahim Karahan, Avcılar'da kaldığı otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Cinayetin fuhuş pazarlığında ödenmeyen 100 lira yüzünden işlendiği bildiriliyor.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan ile Ali Asker Kıtay arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kıtay silahla Karahana'a ateş etti. Ardından Kıtay yanındaki kadınla birlikte otomobile binerek kaçtı.

Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Olayı gören Zilan Şengel, bir kadının bağırma sesleri üzerine dışarı çıktıklarını ardından polis ve ambulans ekiplerinin geldiğini belirterek, “Sonradan adamın vefat ettiğini duyduk" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

CİNAYETTE FUHUŞ İDDİASI

İstanbul Avcılar'da otelde silahlı saldırıya uğrayan Doktor İbrahim Karahan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerdenifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını anlattı.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı. Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı. Kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı. Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi. Şüphelilerin cinayetten sonra otelden kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

100 lira için tartıştılar

Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi.

Kıtay ise ifadesinde, görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım' diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.