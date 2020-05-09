Dr. Orhan Bican kayıp | Denize girmek için evinden çıkmıştı



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bican´ın izine henüz rastlanamadı.

, 2 gün önce anne ve babasına `denize gireceğim´ diyerek evden ayrıldı. Uzun süre eve dönemeyen Orhan Bican için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları Orhan Bican´ın denize gireceğini söylediği Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı Kızılin mevkiinde başlatıldı.

Bican´ın elbiseleri burada yapılan aramada sahil kenarında bulundu. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Bircan´ın elbiselerinin bulunduğu noktadan arama tarama faaliyetleri başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı dalış timi de aramalara destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında Orhan Bican´ın izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Orhan Bican´ın bir süre önce Gazipaşa Havalimanı´ndaki doktorluk görevinden ayrıldığı, eşinden de kısa süre önce boşandığı öğrenildi.