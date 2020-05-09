Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Dr. Orhan Bican kayıp | Denize girmek için evinden çıkmıştı

Gazipaşa'da iki gün önce evinden 'Denize gireceğim' diyerek ayrılan Doktor Orhan Bican'dan iki gündür haber alınamıyor.

09 Mayıs 2020 Cumartesi 21:36
Dr. Orhan Bican kayıp | Denize girmek için evinden çıkmıştı

Dr. Orhan Bican kayıp | Denize girmek için evinden çıkmıştı


Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, 2 gün önce 'denize gireceğim' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan doktor Orhan Bican için arama çalışması başlatıldı. Elbiseleri deniz kıyısında bulunan Bican´ın izine henüz rastlanamadı.


Doktor Orhan Bican, 2 gün önce anne ve babasına `denize gireceğim´ diyerek evden ayrıldı. Uzun süre eve dönemeyen Orhan Bican için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine arama çalışmaları Orhan Bican´ın denize gireceğini söylediği Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı Kızılin mevkiinde başlatıldı.

Bican´ın elbiseleri burada yapılan aramada sahil kenarında bulundu. Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhan Bircan´ın elbiselerinin bulunduğu noktadan arama tarama faaliyetleri başlatılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığı´na bağlı dalış timi de aramalara destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik arama çalışmalarında Orhan Bican´ın izine rastlanmadı. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Orhan Bican´ın bir süre önce Gazipaşa Havalimanı´ndaki doktorluk görevinden ayrıldığı, eşinden de kısa süre önce boşandığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kayıp Doktor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı
İtfaiye tatbikatında feci kaza | Kırılan merdiven can aldı
Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası
Aydos Ormanlarını yakan teröriste ömür boyu hapis cezası
Mermi ile ölüm tehdidine, ev hapsi cezası geldi
Mermi ile ölüm tehdidine, ev hapsi cezası geldi
Diyarbakır'da hain tuzak son anda bozuldu
Diyarbakır'da hain tuzak son anda bozuldu
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Çağla cinayetinde zaman aşımı duracak mı | Katilin ayak izleri bulundu
Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı
Tünelden geçenlere taş atan Suriyeli genç bıçaklandı
Bitlis'te hain saldırı, 2 şehidimiz var
Bitlis'te hain saldırı, 2 şehidimiz var
Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı
Azılı çete harsızı, pandemi hastanesi inşaatını soyarken yakalandı
Kumrular katliamının zanlısı terörist koronavirüsten kaçmış
Kumrular katliamının zanlısı terörist koronavirüsten kaçmış
Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı
Dolandırıcılık çetesinin en küçük üyesi lise öğrencisi yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim