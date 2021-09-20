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Dr. Tezgül Şükrüoğlu'nun ölümü | Pansiyonda can verdi

Şarköy'de aile hekimi olarak görev yapan Dr. Tezgül Şükrüoğlu, tek başına kaldığı pansiyonda hayatını kaybetti. Dr, Şükrüoğlu'nun ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

20 Eylül 2021 Pazartesi 23:52
Dr. Tezgül Şükrüoğlu'nun ölümü | Pansiyonda can verdi

Dr. Tezgül Şükrüoğlu'nun ölümü | Pansiyonda can verdi

Tekirdağ Şarköy'de aile hekimi olarak görev aldığı Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Tezgül Şükrüoğlu'nun sır dolu ölümünde savcılığın soruşturması sürüyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu (35), kaldığı pansiyonun balkonunda ölü bulundu. 

Tekirdağ'da Şarköy'un Hoşköy Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Tezgül Şükrüoğlu'nun Çorlu ilçesinde yaşayan ailesi, haber alamayınca sabah saatlerinde kaldığı pansiyon yetkililerine durumu bildirdi. 

Pansiyon sahibinin haber vermesiyle gelen jandarma ekipleri eşliğinde odaya girilince Şükrüoğlu, balkondaki sandalyede hareketsiz oturur halde bulundu. 

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şükrüoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının da yaptığı incelemenin ardından Şükrüoğlu'nun cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

PANSİYONDA YALNIZ KALIYORDU

Tezgül Şükrüoğlu'nun, 2,5 ay önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi'ne atandığı ve burada pansiyonda yalnız kaldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
TekirdağŞarköyAile Hekimi
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