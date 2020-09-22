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Düğün diye yolu kapattılar, maskesiz halaya durdular

En mutlu günlerinde vatandaşların ulaşımını gasp edenlere sosyal medyadan tepkiler yükselince, polis ekipleri yol kapatanlara ceza yağdırdı.

22 Eylül 2020 Salı 23:29
Düğün diye yolu kapattılar, maskesiz halaya durdular


Düğün diye yolu kapattılar, maskesiz halaya durdular

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan, vatandaşların ulaşım hakkını gasp edenler, trafiği kapatarak halay çekmesine sosyal medyadan sert tepkiler geldi. Sultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.


Arnavutköy bağlantı yolunu kullanan düğün konvoyundakiler bugün 13.45 sıralarında, Sultançiftliği Mahallesi mevkisinde araçlarını durdurarak trafiği kapattı. Araçlarından inen gelin ve damat ile birlikte bir grup, davul ve zurna eşliğine halay çekti. Trafiğin yoğun seyrettiği yolda trafiği durdurup halay çekenlere diğer sürücüler kora çalarak tepki gösterdi. Halay çekenlerin maske takmayıp sosyal mesafe kurallarına da uymadıkları görüldü.

"BÖYLE SAÇMA BİR ŞEY Mİ OLUR"

O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, düğün konvoyundakilerin durdurdukları araçlarının önünde gelin, damat ve davul zurna eşliğinde halay çektikleri görülüyor. Arkadaki sürücülerin trafiğin durdurulmasına korna çalarak tepki gösterdikleri ve aracından inen bir sürücünün halay çeken grubun yanına yaklaşıp "Böyle saçma bir şey mi olur?" dediği kameraya yansıyor. Grup, tepkiler üzerine halayı sonlandırıp araçlarına binerek yola devam ediyor.

POLİS TESPİT EDİP CEZA KESTİ

Görüntüler üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlçe Trafik Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla konvoydaki 4 araç ve halay çeken damat Murat D, gelin Ayşe G., Mehmet K., Elif D. ve Esma D. tespit edildi. Tespit edilen kişilere, `Trafiği Tehlikeye Düşürmek", "Tehlikeli Araç Kullanmak ve Trafiği Gereksiz Yavaşlatmak", "Ulaşım Araçlarını Kaçırma veya Alıkoyma" ile maske kullanım zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle para cezası uygulandı.

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