Düğün halayının hızı yüzünden kavga çıktı, 4 kişi bıçaklandı





Nişanda töreninde halay hızı yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. 'halayı yavaş çek' kavgası kötü bitti, 4 kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Adana'da yaşayan Nuriye Gül Peler ve Tamer Mert Ayhan'ın nişan töreni 'halayı yavaş çek' kavgası nedeniyle kana bulandı. Erkek tarafının akrabası S.C., 'halayı yavaş çek' uyarısı üzerine tartıştığı kız tarafı akrabalarından 4 kişiyi bıçakladı. Yaralananlar hastaneye kaldırılırken, S.C. ise cezaevine gönderildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda Nuriye Gül Peler (22) ve Tamer Mert Ayhan (22) evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından 2 aile kız evinin önünde halay çekmeye başladı.

"HALAYI YAVAŞ ÇEK, KADINLAR RAHATSIZ OLUYOR"

İddiaya göre, Nuriye Gül Peler’in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının akrabası S.C.’ye ‘Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor’ dedi. Bunun üzerine S.C. ve Ferhat Ateş arasında tartışma çıktı. Nuriye Gül’ün ağabeyi Bayram Peler, tarafları sakinleştirmeye çalışırken S.C., önce Bayram Peler’i 3 defa bacağından, sonra da Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. S.C. de elinden yaralandı.

HASTANEDE KARŞILAŞIP YİNE KAVGA ETTİLER

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, Bayram Peler ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde de karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Ayrıca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de Bayram Peler erkek tarafı tarafından darp edilmeye çalışıldı.

S.C. CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan S.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavganın üzerine iki gencin nişan töreni yarım kaldı. Bu hafta ise barış için ailelerin görüşmelere başlanacağı öğrenildi.

Nuriye Gül Peler, en mutlu gününün mahvolduğuna üzülerek, “Biz halaydaydık. Her şey biran da oldu. Kendisini bilmez biri yüzünden bu olaylar gelişti. Üzgünüm. Benim en mutlu günümü mahvetti. Ben barış olmasını istiyorum” dedi.

"ARAYA GİRDİM BACAĞIMDAN 3 KEZ BIÇAKLANDIM"

Bayram Peler ise ölümden döndüğünü anlatarak, “Olay sırasında kız kardeşim ve damat ile halay çekiyordum. Bu sırada kuzenim ve erkek tarafından bir kişi ‘Halayı yavaş çek’ denmesi üzerine kavga etmeye başladılar. Bende araya girdim ve bacağımdan 3 defa bıçaklandım. Arkamı döndüğümde bayılmıştım. Beni damat hastaneye götürdü. Arkamdan da 4 kişi yaralanmış” diye konuştu.

"KARDEŞİMİZİN EN MUTLU GÜNÜ KANA BULANDI"

Aileler arası barışın olmasını istediğini söyleyen Peler, “2 tarafa da çağrım barıştır. Biz barıştan yanayız. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. Keşke olmasaydı. Her 2 tarafında barışmasını isteriz. Ben hastanede sedyedeyken de saldırı devam etti. Her şeye rağmen büyüklerimiz araya girdi. İnşallah barış sağlanacak. Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu” ifadelerini kullandı.

