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Düğün hazırlığı yapan genç kıza telefonlu tuzak

Ayşegül Akça adlı genç kızı arayan telefon dolandırıcıları, amcası ve babasının kuyumcu soyguncusu olduğunu iddia ederek 80 bin liralık altını sattırdı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 09:42
Düğün hazırlığı yapan genç kıza telefonlu tuzak

Düğün hazırlığı yapan genç kıza telefonlu tuzak


Telefon dolandırıcıların hedefinde koronavirüs salgını sonrası evlenmeye hazırlanan genç kızlar var. Düğün hazırlığı yapan Ayşegül Akça (22), telefonla kendisini arayarak sesini dinlettikleri babası ve amcasının kuyumcu soyduğunu söyleyip, evdeki altınları istedi. Akça, nişanında kendisine takılan altınları 80 bin TL'ye bozdurup, dolandırıcıların istediği hesaba gönderdi.

Adıyaman'da düğün hazırlığı yapan ve 1 Temmuz'da dünyaevine girecek olan Ayşegül Akça’yı sabah saatlerinde telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıtıp babasıyla amcasının kuyumcu soygununa karıştığını söyledi. Neye uğradığını şaşıran Ayşegül Akça'ya, bu sırada dolandırıcılar, daha önce aradıkları ve sesini kaydettikleri babası ve amcasının sesini dinletti. Şaşkına dönen genç kız, sahte polislerin yönlendirmesiyle evdeki altınlarını kuyumcuya 80 bin liraya bozdurdu ve ardından bankaya gidip, kendisine verilen hesaba aktardı. Parayı gönderdikten sonra, kapatılan telefonu yeniden aradığında ulaşamayıp dolandırıldığını anlayan genç kız polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine gelen polisler, genç kızın ifadesine başvurup, para yatırılan hesabı takibe alarak dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

BABAM VE AMCAMIN KONUŞMALARINI DİNLETTİLER'

Ayşegül Akça, evde yalnız olduğu sırada telefonla arayan sahte polislerin babası ve amcasının soyulan bir kuyumcuda kimliklerinin bulunduğunu söylediklerini belirterek, "Telefondaki kişiler bana evde bulunan altınların seri numarasını söylememi istediler. Daha sonra benden altınları alarak kuyumcuya gitmemi istediler. Bu sırada bana babama altınların parasını ödediklerini söyleyip, altınları bozdurup denilen hesaba yatırmamı söylediler. Ben karşı çıkınca babam ve amcamın konuşmalarını dinlettiler. Telefonda babamın sesini duyunca denileni yaptım ve 80 bin lirayı verdikleri hesaba yatırdım. Daha sonra dolandırıldığımızı anlayınca polise haber verdim" diye konuştu.

' TEMMUZ'DA DÜĞÜNÜ VARDI

1 Temmuz'da düğün yapacağını ancak altınlar gittiği için şimdi düğün yapamayacağını ifade eden Akça, "1 Temmuz'da düğünüm vardı ama şimdi herkese rezil olduk. Nişanlım ve ailesinin yüzüne bakamıyorum. Benim hayallerimi yıktılar, şimdi düğünümü yapamayacağım. Dolandırıcıların bulunması istiyorum" dedi.

Kızını arayan kişilerin öncesinde kendisini ve kardeşi Mehmet'i aradığını anlatan baba Mustafa Akça ise şöyle konuştu:

"Dolandırıcılar sabah beni aradı. Ama kardeşim de telefon hattındaydı. Konferans görüşme yapıyorlardı ve bize kuyumcu soyduğumuzu, kimliklerimizin bulunduğunu söylediler. Bizi telefonda oyalarken sesimizi kaydedip, kızımı aramışlar. Kızımdan altınlarını bozdurmasını, bankaya yatırmasını istemişler. Kızım da altınlarını bozdurup bankaya yatırmış, dolandırıldığımızı öğrendiğimizde yıkıldık. Kızımın düğünü vardı ama artık ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bize yardımcı olsunlar, kızımın hayallerini yıkmasınlar."

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