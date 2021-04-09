Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü

Son dakika haber, Pandemiye rağmen kalabalık düğünler devam ederken, içinde gelinin de yer aldığı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Konya'da, bir gelin arabasının da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya-Derbent yolu Ulumuhsine Mahallesi yakınlarında meydana geldi.. (66) yönetimindekiplakalı otomobil, karşı yönden gelen.(42) yönetimindekiplakalı otomobile ve arkasından gelen'nın (42) kullandığıplakalı gelin arabasına çarptı.

Edinilen bilgilere göre; kazada; sürücüler Süleyman E., Oğuz U., Hüseyin K., gelin Fatma Nur Y. (19), Mustafa Y. (45), Aleyna Ayyüce C. (15) ve Zehra Yaren S. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

