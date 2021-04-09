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Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü

Gelini taşıyan otomobilin de aralarında bulunduğu araçlar zincirleme trafik kazasına karıştı. 7 kişi yaralandı, yaralılar arasında gelin de var.

09 Nisan 2021 Cuma 09:28
Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü

Düğün konvoyu kaza yaptı, gelin ölümden döndü

Son dakika haber, Pandemiye rağmen kalabalık düğünler devam ederken, içinde gelinin de yer aldığı otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Konya'da, bir gelin arabasının da aralarında bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı


Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Konya-Derbent yolu Ulumuhsine Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Süleyman E. (66) yönetimindeki 42 EG 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oğuz U.(42) yönetimindeki 42 FE 947 plakalı otomobile ve arkasından gelen Hüseyin K.'nın (42) kullandığı 42 AGT 085 plakalı gelin arabasına çarptı.

Edinilen bilgilere göre; kazada; sürücüler Süleyman E., Oğuz U., Hüseyin K., gelin Fatma Nur Y. (19), Mustafa Y. (45), Aleyna Ayyüce C. (15) ve Zehra Yaren S. (17) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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Gelin ArabasıSon Dakika Haber
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