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Düğün magandaları, ambulansa yol vermedi

Acil sağlık vakıalarına yetişmek için zamana karşı yarışan ambulanslar, trafikte insanlıktan nasibini almamış magandaların hedefi haline geldi.

03 Temmuz 2022 Pazar 22:18
Düğün magandaları, ambulansa yol vermedi


Düğün magandaları, ambulansa yol vermedi


Ankara'da durumu acil bir vatandaşı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans, trafikte yolu kapatan düğün magandalarının hedefi haline geldi. Israrla sonuna kadar açılan siren sesleri ve yanan tepe lambalarına rağmen güçlü uyarılara cevap vermeyen düğün konvoyundaki sürücülerin duyarsızlığına sosyal medyadan tepkiler yağdı.

Sağlık Bakan Dr. Fahrettin Koca o anları paylaştı: Ambulansa yol vermediler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da bir ambulans içerisinden çekilen görüntüleri paylaştı. Görüntülerde düğün konvoyunun ambulansa yol vermediği görüldü. Bakan Koca paylaşımında, "Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir ambulansa yola vermeyen aracın görüntülerini sosyal medya hesabı Twitter hesabında paylaşarak, "Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" dedi.

"SİREN SESİNDEN GÜÇLÜ UYARI ARANMAMALI"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yolda önceliğin ambulansta olduğuna belirterek, "Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Düğün MagandalarıAmbulans
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