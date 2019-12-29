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Düğün salonunu kumarhaneye çevirmişler, 105 kişi suç üstü yakalandı

Tam 105 kişi, değişik il ve lçelerden özel araçlarla geldi. Görenler düğün var sanıyordu, ancak düğün salonunu dolduranların tek bir amacı vardı..

29 Aralık 2019 Pazar 11:04
Düğün salonunu kumarhaneye çevirmişler, 105 kişi suç üstü yakalandı

Düğün salonunu kumarhaneye çevirmişler, 105 kişi suç üstü yakalandı



Işıklar, süslenmiş tavan içinde sadece gelin ve damadın eksik olduğu düğün salonunda kumar oynayanlarla karşılaşan jandarma ekipleri şaşkınlığa uğradı. Kimi Çorum'dan, Çankırı'dan kimi ise Ankara'dan Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine gelenlerin kumar tutkusu jandarmaya yapılan ihbarla son buldu.  kumar oynatıldığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince düğün salonuna düzenlenen operasyonda, 105 kişi suçüstü yakalandı. İşletme sahibi 3 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için çevre illerden otobüslerle gelen 102 kişiye de 32 bin 640 TL idari ceza kesildi.


Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, düğün salonuna yapılan baskında, içeride kumar oynayan 102 kişi ile düğün salonu işletmecisi 3 kişiyi suçüstü yakaladı.


32 BİN 640 TL CEZA KESİLDİ

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre düğün salonu işletmecileri K.A., M.B. ve A.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamak için otobüslerle Ankara, Çankırı ve Çorum'dan Kırıkkale'ye gelen 102 kişiye ise toplam 32 bin 640 TL idari ceza kesildi. Düğün salonunda yapılan aramada, 1 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait fişekler ele geçirildi. Tombala makineleri ve malzemelerine de el konuldu.


 

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