Düğün yolunda gelini döven damat gözaltına alındı





Kadına şiddetin bu kadarına da pes dedirten haber Hatay'dan geldi. Nikah yolunda tartışan gelin ve damat arasındaki gerginlik şiddete döndü. Evlilik hayalleri içinde beyaz gelinliğiyle damadın saldırısına uğrayan talihsiz kadın ne yapacağını şaşırdı.



Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Valilikten yapılan açıklamada, tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edildi.

İlçedeki Gedik mevkiinde, üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan, düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Hüseyin İ.'nin, İskenderun Başsavcılığı tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay’ın Belen ilçesinde, damat Hüseyin İ.’nin, yol kenarında tartıştığı gelin Fatma Ş.’yi tekme- tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yaptı. Tartışmanın, aşırı hız nedeniyle kaynaklandığı ifade edilen Valilik açıklamasında, "Olaya tanık olan vatandaşlarımızın 112 üzerinden gelin ve damat kavgası şeklinde yaptıkları ihbar üzerine, ekipler olay yerine intikal etmiş olup, yapılan görüşmenin ardından gelinin şikayetçi olması üzerine gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi.