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Düğüne gidiyorlardı | Balıkesir'de feci kaza, 6 can kaybı var

Balıkesir Dursunbey'de düğüne giden yurttaşları taşıyan araç Kepsut kara yolu Naipler yol ayrımında kaza yaptı, ilk belirlemelere göre 6 kişi can verdi

11 Haziran 2022 Cumartesi 13:52
Düğüne gidiyorlardı | Balıkesir'de feci kaza, 6 can kaybı var

Düğüne gidiyorlardı | Balıkesir'de feci kaza, 6 can kaybı var


Balıkesir'de meydana gelen kazada, düğüne giden vatandaşların içinde bulunduğu minibüste can pazarı yaşandı. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 15 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. AFAD ve İçişleri Bakanlığı ekipleri kazanın ardından bölgeye gönderildi.

Dursunbey-Kepsut kara yolu Naipler Mahallesi yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Edinilen ilk bilgilere göre, kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
 

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirDursunbeyKepsutKaza
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