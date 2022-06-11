Düğüne gidiyorlardı | Balıkesir'de feci kaza, 6 can kaybı var



Balıkesir'de meydana gelen kazada, düğüne giden vatandaşların içinde bulunduğu minibüste can pazarı yaşandı. 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada 15 vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. AFAD ve İçişleri Bakanlığı ekipleri kazanın ardından bölgeye gönderildi.

yol ayrımı mevkisinde, sürücülerinin kimlikleri henüz tespit edilemeyen 10 AEA 731 plakalı minibüs ile 10 F 4942 plakalı süt toplama kamyonu çarpıştı.

Edinilen ilk bilgilere göre, kazada, ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Minibüstekilerin, Balıkesir'deki bir düğüne katılmak üzere Dursunbey'den hareket ettiği öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kazada yaralanan ve hayatını kaybedenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

