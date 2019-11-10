Düğüne silahlı saldırı, 3 kişi düğünevini silahla taradı



Düğün evine elinde silahla gelen 3 kişinin açtığı ateş sonucu bir baba ile iki oğlu hedef alındı. Saldırıda bir kişi can verdi.



Düğüne davetli olarak gelen baba ve iki oğlu, silahlı üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırı sırasında yaralanan baba ve iki oğlundan biri hayatını kaybederken, kaçan saldırganlar polis tarafından yakalandı.

İstanbul Pendik'te 3 kişi, sokak düğününe davetli olarak gelen bir baba ve 2 oğluna, düğün alanının yakınında silahlı saldırıda bulundu. Kurşunların hedefi olan baba ve bir oğlu ağır yaralanırken, diğer oğul hayatını kaybetti.

Korkunç olay bugün saat 12.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bir düğüne davetli olarak gelen gruptan baba ve 2 oğlu, daha önce aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen 3 kişiyle karşılaştı. Silahlı 3 saldırgan, sokakta yapılan düğün düğün alanın yakınında baba ve 2 oğlunu ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak uzaklaşırken, yaralılar ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silahlı saldırıda başından yaralanan Şenol Kara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, ayaklarından yaralanan kardeşi Murat ve babası İlyas Kara'nın durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların kaldırıldığı hastanede, hastane personeli ve yaralı yakınları arasında arbede yaşandı. Hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis 3 saldırganı yakalayarak gözaltına aldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi devam ediyor.