Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dükkan sahibinden, kiracısını çıkarmak için çirkin yöntem

İstanbul'un ünlü alışveriş merkezi Laleli'de kiracısını çıkarabilmek için tavanı delerek mağazaya sirke, sarımsaklı su ve yanmış otomobil yağı döken işyeri sahibinin çirkin tutumu yargıya taşındı

23 Ocak 2023 Pazartesi 18:31
Dükkan sahibinden, kiracısını çıkarmak için çirkin yöntem

Dükkan sahibinden, kiracısını çıkarmak için çirkin yöntem


İstanbul Laleli'de dükkan sahibi M.Ş.'nin kiracısını çıkarabilmek için delikler açtığı tavandan müşterileri kaçırmak için sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu döktüğü iddia edildi. Kiracı olan Guiaunai Roustamova, "Kirayı 112 bin liraya yükseltmek istedi, kirada uzlaşamadık. Mağazanın tavanında delikler açtı. Sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı. Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi" dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde tekstil mağazası işleten Guiaunai Roustamova, mülk sahibiyle kira zam talebi nedeni dolayısıyla yaklaşık 1 buçuk senedir sorun yaşıyor.

Roustamova'nın iddiasına göre, mülk sahibi M.Ş. haziran ayında 5 bin lira olan kira bedelini 6 bin dolar yani güncel dolar kur değeriyle yaklaşık 112 bin liraya yükseltmek istedi.

M.Ş., bu kira artışının karşılayamayacağını belirten Guiaunai Roustamova'yı dükkandan çıkarabilmek için çeşitli yollar denedi. Temmuz ayında ortak kullandıkları elektriği keserek dükkanın satış yapmasını engelledi.

Roustamova dükkânı aydınlatmak için akü kullanmaya başladı. Eylül ayında ise mülk sahibi kendisine ait olan üst katın zeminini delerek mağazanın tavanında delikler açtı. Dükkana müşteri gelmesin diye bu deliklerden aşağıya ise sarımsaklı su, yağ ve çamaşır suyu dökmeye başladı.

Bu nedenle mağazada hasar oluştu, kıyafetler kullanılamaz hale geldi. Guiaunai Roustamova yaklaşık 100 bin lira zarara uğradı. Guiaunai Roustamova mülk sahibinden şikayetçi oldu.

Mülk sahibi M.Ş. ise söylenen kira bedeli isteğinin doğru olmadığını, mağazanın üst katında tadilat yapıldığından dolayı alt kata su aktığını belirtti.  

"DELİKLERİ KAPATTIKÇA O AÇMAYA DEVAM ETTİ"

Kira tutarıyla ilgili sorunların pandeminin sonuna doğru başladığını belirten Guiaunai Roustamova, "Pandemi sonrası mülk sahibi bizi yanına çağırarak fahiş bir rakam istedi. Biz uzun süre boyunca kirada uzlaşamadık. Geçtiğimiz haziran ayında anlaşmazlıklar arttı. Mal sahibi temmuz ayında elektriğimizi kesti. Mağazamızı artık aküyle çalıştırıyoruz. Daha sonra hakaret ve küfürlerle karşı karşıya kaldık. Şu anda da eylül ayından beri çok büyük mağduriyet yaşıyorum. Tavanımızı delmeye başladı. Çalışamaz hale geldik. Delikten devamlı su akıtmaya başladı. Daha sonra biz deliği kapatmamıza rağmen tekrardan delik açıp sarımsaklı su ve sirke dökmeye başladı. Bir aydır bunlar artmaya başladı. Davamız devam ediyor. Biz kiramızı düzenli ödememize rağmen böyle bir mağduriyet yaşıyoruz. Bizim kiramız 5 bin lirayken bizde 6 bin dolar istedi. Aşağı yukarı 100 bin liralık zararım var. Ürünlerim çok fazla zarar gördü" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
LaleliKiracı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sıra beklemeyen magandalar eczaneye saldırdı
Sıra beklemeyen magandalar eczaneye saldırdı
Doğalgaz patlaması deprem gibi sarstı
Doğalgaz patlaması deprem gibi sarstı
Gece yarısı indirim haberi izdihama neden oldu
Gece yarısı indirim haberi izdihama neden oldu
Çocuk istismarcılarına 6 ilde operasyon, 22 gözaltı var
Çocuk istismarcılarına 6 ilde operasyon, 22 gözaltı var
Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi
Lüks cipe silahlı saldırı, 5 kişi can verdi
Sahte diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı
Sahte diş doktoru 'inşaat işçisi' çıktı
Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu.....
Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu.....
Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı
Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı
Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış
Sahte engelli raporu çetesi 80 bin TL'ye emekli yapmış
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş
Şarkıcı Seçil Çiftçi cinayeti sosyal medyada itiraf etmiş

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim