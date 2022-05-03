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Dünyanın en eski mühürü, kaçırılırken yakalandı

Dünyanın en eski mühürlerinden biri yurtdışına kaçırılmak üzereyken son anda ele geçirildi. Tam 3 bin 600 yıllık mühür koruma altında

03 Mayıs 2022 Salı 18:25
Dünyanın en eski mühürü, kaçırılırken yakalandı

Dünyanın en eski mühürü, kaçırılırken yakalandı

Bir mühür kutusu içinde yurt dışına kaçırılmak istenen dünyanın en eskü mühürü müzede koruma altına alındı. Çorum’da yurtdışına kaçırılmak üzereyken ele geçirilen 3 bin 600 yıllık Hitit mührü sergilenmeye başladı. 2015'te 'krem kutusunun' içinde bulunan eser, Çorum Müzesi’ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Hitit döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve dünyada üç tane bulunduğu belirtilen bronz mühür Çorum Müzesi’ndeki eşsiz tarihi eserler arasında gösteriliyor.

Bir örneği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilmişti.

'KREM KUTUSUNDA' BULUNMUŞTU

Polisin uzun süren teknik ve fiziki takibi sonucu krem kutusunda yakalanan, üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların yer aldığı Hitit mührüne paha biçilemiyor. Müze Müdürü Metin Çakar, Hititler döneminden kalma damga mührün Çorum Müzesi’ndeki önemli eserlerden birisi olduğunu söyledi.

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