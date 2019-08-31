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Dünyanın en sevimli hayvanı | Sincapları öldürüp ağaca astılar 

Hayvanlara yönelik vahşi saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Çocukların oyun arkadaşı, dünyanın en sevimli hayvanı sincapları öldürerek ağaca azan magandalar aranıyor.

Dünyanın en sevimli hayvanı | Sincapları öldürüp ağaca astılar 

Hayvanlara yönelik vahşi saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Çocukların oyun arkadaşı, dünyanın en sevimli hayvanı sincapları öldürerek ağaca azan magandalar aranıyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 19:32
Dünyanın en sevimli hayvanı | Sincapları öldürüp ağaca astılar 

Dünyanın en sevimli hayvanı | Sincapları öldürüp ağaca astılar 


Çizgi filmlerin en sevimli kahramanları, çocukların oyun arkadaşı, sincaplara vahşi saldırı. İnsanlara ve tabiata hiç bir zararı bulunmayan sincapları öldürerek ağaca asan maganda vahşeti görenleri dehşete düşürdü.

Korkunç olan Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Öldürüldükten sonra bacaklarından ceviz ağacına iple asılmış 2 sincap, bulundu. Polis, sincapları öldürüp ağaca asanları arıyor.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahap Mahallesi'ndeki evlerinden sabah saatlerinde tarlalarına çalışmaya giden vatandaşlar, yol kenarındaki bahçede, ceviz ağacına asılı 2 ölü sincap gördü. Hemen polis ile belediyeyi arayan vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay yerine gelen ekipler, bacaklarından iple ağaca asılan ölü sincapları, ağaçtan indirdi. Polis, sincapları öldürüp, ağaca asan kişi ya da kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
BursaIznikMagan
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