Dur ihtarına uymayan araç | Uyarı ateşi can aldı



İstanbul Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, Çatalca'da bir şüphelinin polisin uyarı ateşiyle kafasından ağır yaralanmasıyla son buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtaramadı. Bir evin kilerinde yakalanan diğer iki kişinin ise uyuşturucu satışından çok sayıda kaydı olduğu iddia edildi.



Akıllara durgunluk veren olay, öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı.

4 İLÇEDE 30 KİLOMETRELİK TAKİP

4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı. Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4'ü, polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı.

BAŞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları oldukları öğrenirken, poliste çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.