Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Dur ihtarına uymayan araç | Uyarı ateşi can aldı

Polisin 'Dur' ikazını dikkate almadan tam 30 KM boyunca kaçan araca, uyarı ateşi açıldı. Bir kişi hayatını kaybetti.

31 Ocak 2021 Pazar 23:49
Dur ihtarına uymayan araç | Uyarı ateşi can aldı

Dur ihtarına uymayan araç | Uyarı ateşi can aldı


İstanbul Esenyurt'ta polisin dur ihtarına uymayan araçtaki şüpheliler, Çatalca'da bir şüphelinin polisin uyarı ateşiyle kafasından ağır yaralanmasıyla son buldu. Hastaneye kaldırılan yaralı kurtaramadı. Bir evin kilerinde yakalanan diğer iki kişinin ise uyuşturucu satışından çok sayıda kaydı olduğu iddia edildi.


Akıllara durgunluk veren olay, öğlen saatlerinde İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Şüpheli bir araca polis dur ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şüpheliler ilk önce Beylikdüzü, ardından Avcılar Gişeler, Büyükçekmece ve daha sonra Çatalca yönüne doğru kaçtı.

4 İLÇEDE 30 KİLOMETRELİK TAKİP

4 ilçede 30 kilometrelik takipte polis, şüphelilere ateş açtı. Araç bir ara sokakta kaza yaptıktan sonra durdu. 5 şüpheliden 4'ü, polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden mermiyle ağır yaralandığı düşünülen arkadaşlarını bırakıp kaçtı.

BAŞINDAN VURULAN ŞÜPHELİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı şüpheli için olay yerine ambulans çağrıldı. Sağlık görevlileri şüpheliye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kalp masajı yapılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri daha sonra çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ara sokaklarda bir evin kilerine saklanan 2 şahsı da yakalayarak gözaltına aldı. 

Şüphelilerin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları oldukları öğrenirken, poliste çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Dur Uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa Ahmetli'de korkunç cinayet | 4 genç katledildi
Manisa Ahmetli'de korkunç cinayet | 4 genç katledildi
Hastanede kumar iddiası | 5 çalışan açığa alındı
Hastanede kumar iddiası | 5 çalışan açığa alındı
Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın
Milli gaz dolandırıcılarına dikkat | Sakın bu ilana inanmayın
Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı
Kaza yapan araçta sıkışan kız arkadaşını bıraktı kaçtı
Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar
Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim