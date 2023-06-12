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Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

İstanbul Esenler'de durakta park halindeki İETT otobüsünü çalan şüpheli Mustafa K.(36) yakalandı. 

12 Haziran 2023 Pazartesi 14:33
Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

Duraktaki İETT otobüsünü çaldı

Daha önce 9 ayrı suç kaydına ulaşılan püphelinin otobüsü çaldığı ve bir süre dolaştıktan sonra Bağcılar'da park ettiği anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenler'de 8 Haziran Perşembe Günü, şoförünün durakta sıra beklerken park ettiği İETT otobüsü çalındı.


Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüphelinin otobüsü çaldığı ve dolaştığı anların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Görüntülerinde çalınan otobüsün duraktan hızla ayrıldığı görüldü. Kamera görüntülerinden otobüsü takip eden ekipler, bir süre sonra otobüsü Bağcılar'da terk edilmiş olarak buldu.

Polis, şüphelinin otobüsü park ettiği anları gösteren güvenlik kamera görüntülerine de ulaştı. Görüntülerde şüphelinin ara sokakta geri geri gelerek otobüsü park ettiği, bir süre içinde oyalandıktan sonra oradan ayrıldığı görüldü.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliği tespit ettikleri şüpheli Mustafa K.'yı Bağcılar'da gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 9 suç kaydı olduğu, ayrıca 1 aranmasının bulunduğu öğrenildi.

Poliste sorgulanan şüphelinin belediye otobüsünü neden çaldığını söylemediği öğrenildi. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.  

Anahtar Kelimeler:
İETTHırsızlıkOtobüs Durağı
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