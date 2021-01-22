Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar

İETT otobüsünün durağa yanaşarak yolcu almasına sinirlenen ve sözlü tacizde bulunan şahıslar, camlarını kırarak saldırdı. Kaçan saldırganlar aranıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 11:27
Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar

Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar

Trafikte kural tanımayan saldırganların hedefinde yine bir İETT otobüsü vardı. İstanbul Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darp edildi. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

TACİZDE BULUNUP OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Edinilen ilk bilgilere göre şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darp etti.

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.


 

Anahtar Kelimeler:
OtobüsSaldırıİETT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
İstanbul'da yakalandılar | İsimleri terör örgütü karargahında bulunmuştu
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay
Çuvala çocuk koyup kaçırmaya kalktı | Mahalleyi karıştıran olay
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
Silici operasyonu | 60 bin TIR akaryakıta vergi oyunu
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
İlhan Doğan'a Nazi tezgahı | Suikast yalanı ile servetine çöreklendiler
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Savunma sanayiinde casusluk çetesinde operasyon
Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı
Aleyna Yurtkölesi cinayeti | Katil İranlı erkek arkadaşı çıktı
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim