Duraktan yolcu alan otobüsün şoförüne saldırdılar

Trafikte kural tanımayan saldırganların hedefinde yine bir İETT otobüsü vardı. İstanbul Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartıştıkları şahıs ve arkadaşları tarafından darp edildi. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganların yaşattıkları dehşet cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında çalışan İETT otobüsü şoförü Eyüp Durgun, iddiaya göre güzergah üzerinde bulunan duraktan yolcu aldığı esnada başka bir araç sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı.

TACİZDE BULUNUP OTOBÜSÜN ÖNÜNÜ KESTİ

Edinilen ilk bilgilere göre şoför olaya aldırış etmeyerek yoluna devam ederken, tacizde bulunan araç sürücüsü otobüsün önünü Kağıthane Merkez durağında kesti.

CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİLER

Saldırgan ve arkadaşları otobüsün camlarını kırıp, ardından şoförü ile oğlunu darp etti.

Kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Şoförün saldırganlar hakkında emniyete şikayetçi olduğu öğrenildi.



