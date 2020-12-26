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Duvar yazılarıyla Atatürk'e hakaret eden meczup yakalandı

Antalya'da bazı sokaklarda duvarlara Atatürk'e hakaret dolu içerikler yazan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:34
Duvar yazılarıyla Atatürk'e hakaret eden meczup yakalandı

Duvar yazılarıyla Atatürk'e hakaret eden meczup yakalandı


Bisikletle sokak sokak doloşarak duvarlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret dolu mesajlar yazan şahıs sonunda yakalandı. Çok sayıda vatandaş tarafından ihbar edilen, hakaret mesajları yazarken güvenlik kameraları tarafından tesbit edilen maskeli zanlının duvarlara yazdığı çirkin sözler tepkilere neden oldu. 
Vatandaşlar, evlerinin duvarlarına yazılan yazıları silerken, polis ekipleri de yüzü maskeli zanlışı yakalamak için harekete geçti.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Muratpaşa ilçesinde her hafta duvarlara kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından 'Allah'tan uzaklaştıran' manasında olan 'tağut' kelimesi kullanılarak Atatürk ile ilgili hakaret içerikli cümleler yazılması, mahallelinin tepkisine neden oldu.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Ekipler, mahalle giriş ve çıkışlarında yaptıkları incelemenin ardından çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir kişinin bisikletle özellikle akşam saatlerinde gelerek elindeki boya kalemiyle duvarlara 'Tağut Atatürk' yazdığı tespit edildi. Siyah giyimli ve yüzünü de cerrahi maske ile kapatan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mahallede oturan Seçil Kınacıoğlu, yazan kişiyi bir türlü tespit edemediklerini belirtti. Yazıların bir haftadır sıklıkla yazıldığını belirten Kınacıoğlu, “Bu mahallede yaşayan biri kesinlikle değil. Kamera kayıtlarını izledik. Bunu yapan hep aynı kişi. Bisikletle gelip yazarak gidiyor" dedi.

Bir başka mahalle sakini Sevim Torrakoğlu ise yazıyı görünce 'Tağut'un ne olduğunu merak edip araştırdığında kötü bir anlam taşıdığını öğrendiğini söyledi. Yazıyı sildiklerini, ancak bu kişinin her defasında yeniden yazdığını belirten Torrakoğlu, “Bu kişi bir an önce yakalansın. Çocuklarımız var ve tedirginiz" diye konuştu.

Mahalle muhtarı Halil Ay ise şikayetler üzerine durumu polise bildirdiklerini ve bu yazıları silmeye çalıştıklarını söyledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade eden Ay, “Mahalle sakinleri tedirgin oldu. Tepkiliyiz. Devlet büyüğüne böyle bir yazı yazılmaması lazım. Şahsı güvenlik kamerasında gördüm. Çok rahat bir şekilde yazarak gidiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
AtatürkHakaret
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