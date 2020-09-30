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Duygu Çelikten cinayeti | Annen hastanede diyerek kandırmış

22 gün önce kaybolduktan iki hafta sonra ormanlık alanda vahşi bir cinayete kurban gittiği anlaşılan Duygu Çelikten'in katil zanlısı Muğla'da yakalandı

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:32
Duygu Çelikten cinayeti | Annen hastanede diyerek kandırmış

Duygu Çelikten cinayeti | Annen hastanede diyerek kandırmış


Antalya'da 6 Eylül'de kaybolan ve kaybolduktan 13 gün sonra ormanlık alanda bıçaklanmış cansız bedeni toprağa gömülü halde Duygu Çelikten'in katil zanlısı yakalandı. Çelikten'in sevgilisi olduğu iddia edilen zanlı Veli Ü., Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alındı. Katil zanlısının, genç kadını 'Annen hastaneye kaldırıldı' diyerek arabasına aldığı ortaya çıktı.

Antalya'da Kaybolduktan 13 gün sonra bıçaklanmış cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan Duygu Çelikten'in katil zanlısı Fethiye'de yakalandı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül’de evinden ayrıldı. Doğu Garajı bölgesine fatura yatırmak için gelen Çelikten'i komşusu Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu söyleyerek otomobiline aldı. İkiliden bir daha haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten için ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Olayla ilgili inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Eylül Cumartesi günü Çelikten'in cansız bedenini Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yaklaşık 40 santimetre derinliğinde toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşlarla kapatılan cansız bedende bıçak darbeleri olduğu ve bedenin çürümeye başladığı belirlendi. Cansız bedenin olduğu bölgeye stabilize yoldan ulaşılırken, şüpheli ya da şüphelilerin cansız bedeni yaklaşık 300 metre ormanın içinde taşıdıkları tespit edildi. Genç kadının cenazesi ise, 22 Eylül Pazar günü gözyaşları arasında Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili şüpheli ve şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çelikten'in sevgilisi ve katil zanlısı olduğu ileri sürülen Veli Ü.'yü her yerde arayan Antalya polisi, zanlıyı Muğla'nın Fethiye ilçesinde saklandığı evde yakalayarak Antalya'ya getirdi. Şüphelinin sorgunun devam ettiği bildirildi.


 

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