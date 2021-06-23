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Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın tutuklanmasına karar verdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 11:14
Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı

Duygu Delen cinayeti | Sosyal medya baskısı, katil zanlısını tutuklattı

Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Haziran'da görülen davada, tutuklu sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" ile tahliye edilmesine ilişkin tahliye kararına Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazı, bir üst mahkeme sıfatıyla inceleyen 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Sosyal medyada on binlerce kişinin tepki çeken mesajlarına neden olan kararın ardından savcılığın aldığı karar dikkat çekti.

Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziranda ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.
 

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Son Güncelleme: 23.06.2021 11:22
Anahtar Kelimeler:
CinayetiDuygu Delen
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