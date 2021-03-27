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Düzce ve Şırnak'ta feci kaza 7 ölü var

Düzce Akçakoca ile Şırnak İdil ilçesinde meydana gelen kazalarda 7 vatandaşımız can verdi.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:49
Düzce ve Şırnak'ta feci kaza 7 ölü var

Düzce ve Şırnak'ta feci kaza 7 ölü var

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı. Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Teldüzü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya Karasu istikametinden Düzce Akçakoca istikametine seyir halinde olan otobüs ile karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü 11 kişi yaralandı. Ekiplerin kaza yerindeki inlemeleri sürüyor.

ŞIRNAK'TAKİ KAZALARDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 2 KİŞİ YARALANDI

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak-Mardin karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Abdullah Dündar yönetimindeki 06 FA 3533 plakalı hafif ticari araç, İdil ilçesinin Aslantepe köyü mevkisinde Osman Urat yönetimindeki 27 AEG 805 plakalı otomobille çarpıştı. Hatalı sollama sonucu meydana geldiği öne sürülen kazada, otomobil sürücüsü Osman Urat ile araçta bulunan Kezban Aşkın ve Roni Aşkın (3) ile hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah Dündar ile yolcu konumunda bulunan Mehmet Ali Önder ve Veli Önder yaralandı.

hbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçlarda bulunanlardan Kezban Aşkın, Osman Urat, Abdullah Dündar ve Mehmet Ali Önder'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Roni Aşkın ve Veli Önder, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İdil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların, hastanenin acil servisinde tedavileri sürerken, kazada yaşamı yitiren 4 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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