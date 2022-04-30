E-devlet hacklendi mi? | Emniyetten suç duyurusu



Türkiye 2016 yılının Nisan ayından itibaren, milyonlarca vatandaşın kimlik bilgilerinin hacker çeteleri tarafından ele geçirildiğini tartışıyor. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 5 Nisan 2016 yılında ortaya atılan iddiaları 'Güncel değil' diye yanıtlarken, son olarak Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanması 6 yıllık tartışmaları yeniden alevlendirdi. Son olarak Gazeteci Yazar Fatih Altaylı'nın köşesine taşıdığı olay hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulunacak.

E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddiaları hakkında???? pic.twitter.com/uDU9SCLtzX — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 30, 2022

Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarını yalanlayarak, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada iddia yalanlanarak, “E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması söz konusu değildir” dendi.

“Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür” ifadelerinin yer verildiği Emniyet açıklamasında ayrıca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Fatih Altaylı’nın kamuoyunu ‘yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği’ savunuldu.