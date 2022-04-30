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E-devlet hacklendi mi? | Emniyetten suç duyurusu

Türkiye günlerdir milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerinin çalındığı iddialarıyla çalkalanıyor. Konuyu gündeme getiren gazeteciler hakkında ise suç duyuruları yapılıyor.

30 Nisan 2022 Cumartesi 19:19
E-devlet hacklendi mi? | Emniyetten suç duyurusu

E-devlet hacklendi mi? | Emniyetten suç duyurusu


Türkiye 2016 yılının Nisan ayından itibaren, milyonlarca vatandaşın kimlik bilgilerinin hacker çeteleri tarafından ele geçirildiğini tartışıyor. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 5 Nisan 2016 yılında ortaya atılan iddiaları 'Güncel değil' diye yanıtlarken, son olarak Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanması 6 yıllık tartışmaları yeniden alevlendirdi. Son olarak Gazeteci Yazar Fatih Altaylı'nın köşesine taşıdığı olay hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulunacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarını yalanlayarak, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.


Emniyet Genel Müdürlüğü, E-Devlet sisteminin hacklenerek kişisel verilerin ele geçirildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada iddia yalanlanarak, “E-Devlet sistemine yetkisiz erişim yapılarak sistemde bulunan verilere erişilmesi ve çalınması söz konusu değildir” dendi.

“Konu ile ilgili olarak bir dolandırıcılık şebekesinin bireysel kullanıcıların şifrelerini ele geçirerek elde edilen bilgiler üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı görülmüştür” ifadelerinin yer verildiği Emniyet açıklamasında ayrıca, Habertürk yazarı Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Fatih Altaylı’nın kamuoyunu ‘yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği’ savunuldu.

Anahtar Kelimeler:
EdevletHack
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