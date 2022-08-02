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Ebrar'a, Kadıköy'de fanatik saldırısı

02 Ağustos 2022 Salı 11:08
Ebrar'a, Kadıköy'de fanatik saldırısı

Ebrar'a, Kadıköy'de fanatik saldırısı


A Milli Kadın Voleybol takımının gözde oyuncusu Ebrar Karakurt Kadıköy'de yanında arkadaşları varken sözlü saldırıya uğradı. Karakurt'un tepki vermesi üzerine saldırgan kaçtı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiyle tartıştı.


İtalya’da Igor Gorgonzola Novara takımı formasını giyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Kadıköy’de dolaşırken sözlü saldırıya uğradı.

Bir mekandan çıktığı sırada bir kişinin “Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy’de yeri yok” diye bağırdığı Ebrar Karakurt, bunun üzerine sinirlerine hakim olamadı. Kendisine sözlü şekilde saldıran kişinin üzerine yürüyen 21 yaşındaki voleybolcunun “Ne diyorsun lan sen!” diye bağırdığı duyuldu.

Etraftaki kişiler tarafından kaydedilen olayda, Karakurt’un arkadaşları ve çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.

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EbrarEbrar KarakurtVoleybolKadıköy
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