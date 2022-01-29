Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Ece Erken, eşinin ölümü sonrası ilk kez konuştu!

İnlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmesinin ardından ilk kez konuştu. Hala şokta olduğunu belirten Erken, "Şafak iyi niyetinin kurbanı oldu" dedi.

29 Ocak 2022 Cumartesi 13:17
Ece Erken, eşinin ölümü sonrası ilk kez konuştu!

Ece Erken, eşinin ölümü sonrası ilk kez konuştu!


Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yeşilköy Bakırköy'de bulunan kendisine ait balıkçı restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aralarında Mahmutyazıcıoğlu'na tetiği çeken Kadir Yasak'ın da bulunduğu 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 

İLK KEZ KONUŞTU

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından ilk kez Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan sunucu Ece Erken, "Hala şoktayım, bu olay nasıl oldu anlayamıyorum. Şükürler olsun ki katiller yakalandı. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.

"ŞAFAK İYİ NİYETİNİN KURBANI OLDU"

Mahmutyazıcıoğlu'nun katillerini hiç görmediğini ve tanımadığını belirten Erken, "Şafak sadece iyi niyetinin kurbanı oldu. Çok üzgünüm" diye konuştu. 

NELER OLMUŞTU

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 28 Ocak'ta gece saat 00.30 sıralarında Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda BJK eski yöneticisi ve ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, Muratyazıcıoğu'nun şoförü Murat Bilmez ise yaralandı.

"AĞABEYLERİMİ GÖNDERİRİM"

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada olayın bazı ayrıntıları da ortaya çıktı.

Suphi Malgaz emniyette bilgi sahibi olarak verdiği ifadede, gayrimenkul satışı nedeniyle Gökhan Karakan ile arasında 65 bin liralık alacak verecek meselesi yaşandığını belitti. Suphi Malgaz ifadesinde, Gökhan Karakan ile aralarında 1 milyon 480 bin liralık gayrimenkul satışı olduğu ve kendisinin aynı gayrimenkulü 1 milyon 600 bin liraya satması üzerine Gökhan Karakan'ın kendisinden 100 bin lira daha istediğini söyledi. Bunun üzerine aralarında yaşanan anlaşmazlık sonrası Karakan'ın kendisini, "O zaman ağabeylerimi gönderirim" dediğini kaydetti.

"YAZILI BELGE OLMADAN İMZALAMA"

Hakkında gözaltı kararı bulunan kişilerden Seccad Yeşil'in de kendisini araştırdığını söyleyen Malgaz, kendisini Ali Yasak'ın (Drej Ali) yeğeni olarak tanıtan Kadir Yasak'ın çağırmasıyla Mahmutyazıcıoğlu ile kafeye gittiklerini söyledi. Yapılan görüşmede 65 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine yazılı bir belge olmadan parayı vermemesini söylediğini ifade etti. 

"YEŞİL İLE MAHMUTYAZICIOĞLU TARTIŞTI"

Bunun üzerine Seccad Yeşil'in Mahmutyazıcıoğlu'nu arayarak tartıştıklarını söyledi. Malgaz, Gökhan Karakan'ın da kendisini aradığını belirterek, Karakan'a parayı Mahmutyazıcıoğlu'ndan alması gerektiğini söylediğini ifade etti. Malgaz, Mahmutyazıcıoğlu'nun dün öldüğünü öğrendiğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ 

Öte yandan açıklamada, "Olaya ilişkin olay yeri Cunda Balık Restaurant isimli iş yerinden temin edilen güvenlik kameralarının yapılan incelemesinde Ali Yasak, Kadir Yasak, Seccad Yeşil, Serkan Dakman ve Uğur Can Bilge isimli şahısların olay yerinde oldukları ve Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Kasten Öldürülmesine ve Murat Bilmez isimli şahsın Kasten Yaralanması olayını gerçekleştirdiği tespit edilmiştir" denildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetine ilişkin aralarında Mahmutyazıcıoğlu'na tetiği çeken Kadir Yasak'ın da bulunduğu 11 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 

Anahtar Kelimeler:
Ece ErkenCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kağıthane'de kripto para intiharı | 3'ncü kattan atladı
Kağıthane'de kripto para intiharı | 3'ncü kattan atladı
Esmanur Çakmak Cinayeti | Annesi suçunu itiraf etti
Esmanur Çakmak Cinayeti | Annesi suçunu itiraf etti
İstanbul'da otobüs devrildi | 2 ölü var
İstanbul'da otobüs devrildi | 2 ölü var
Turan Korkmaz Cinayeti | Misafirlikte öldürüldü
Turan Korkmaz Cinayeti | Misafirlikte öldürüldü
Mamak'ta liseli genç kızın şüpheli ölümü
Mamak'ta liseli genç kızın şüpheli ölümü
Halk Ekmek Büfesi şeytanın yeri o yüzden taş attım
Halk Ekmek Büfesi şeytanın yeri o yüzden taş attım
Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alındı
Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alındı
Baltayla okulu bastı | Çocuklar kavga etti, baltayla okula geldi
Baltayla okulu bastı | Çocuklar kavga etti, baltayla okula geldi
İstanbul Zeytinburnu'nda Halk Ekmek Büfesi'ne saldırı
İstanbul Zeytinburnu'nda Halk Ekmek Büfesi'ne saldırı
Taksici terörü | Fransız kadın turisti yerlerde sürükledi
Taksici terörü | Fransız kadın turisti yerlerde sürükledi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim