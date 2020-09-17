Eda Müdüroğlu'nu katleden sürücü için jet iddianame

Bursa'da dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi Eda Müdüroğlu'nun (20), kamyonet ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı tarafından 17 günde hazırlanan iddianameye göre, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu (36), hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası talebiyle Bursa Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



30 Ağustos'ta Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak'ta meydana gelen kazada, İlhami Bekiroğlu yönetimindeki 16 LZ 465 plakalı kamyonet, geriye manevra yaptığı sırada kaymaya başladı.

Edinilen ilk bilgilere göre kamyonet, önce sokaktaki elektrik direğine, daha sonra bir evin duvarına çarparak durabildi. O sırada dedesine aşure götürmeye giden Eda Müdüroğlu (20) duvar ile kamyonetin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Müdüroğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşıldı. Müdüroğlu'nun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü İlhami Bekiroğlu, Emek Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İki gün sonra doğum günü olan Eda Müdüroğlu'nun Yalova Üniversitesi Termal Yüksek Meslek Okulu Paramedik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Müdüroğlu'nun sosyal medya hesabından sabah yaptığı paylaşımda, 'Aşure aşererek güne başladım' ve 'bu aşure ne veli nimet bir şey, harika' yazdığı görüldü. Müdüroğlu'nun olay günü yaptığı paylaşımda ise 'İçimde oluşan sıkıntının haddi hesabı yok' yazması dikkat çekti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 17 gün içerisinde tamamlandı. İddianamede, tutuklu kamyonet sürücüsü İlhami Bekiroğlu hakkında 'taksirle ölümüne neden olma' suçundan 2 ila 15 yıl hapis cezası talep edildi. İddianame Bursa 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuklu sanık İlhami Bekiroğlu'nun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.