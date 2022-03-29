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Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Son dakika Uzunköprü, Korkunç olay, sabah saatlerinde, Uzunköprü'nün Elmalı köyünde meydana geldi.

29 Mart 2022 Salı 13:29
Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu

Edirne'de 4 kişilik aile, silahla vurulmuş olarak ölü bulundu


Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Elmalı köyündeki evde, aynı aileden 4 kişinin, silahla vurulmuş cansız bedenleri bulundu.Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Edirne Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden Mehmet, Filiz ve Anıl Güner'in hareketsiz olarak yerde yatarken gördü. isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir” denildi.

SEVENLERİ GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU 

Korkunç olayı öğrenen Filiz Güner’in kardeşi Lale Uçar, kimse ile husumetlerinin olmadığını belirterek olayı duyunca büyük şok yaşadıklarını söyledi.

Uçar ailenin kendi hallerinde iyi insanlar olduklarını ifade ederek, “Onlar hep işlerinde güçlerindeydi, hayvanlarına bakarlardı, o kadar. Beni yengem aradı, ‘Filiz ablanlarda katliam olmuş’ diye. Bir geldik buraya, beni de içeriye sokmadılar, ablamı da göremedim.” dedi.

Mehmet Güner’in yeğeni Ramazan Keskin ise ailenin tamamının öldüğünü çok üzgün olduğunu belirtti.

Hasan Arıcı da husumetleri olacak bir aile olmadığını ifade ederek, “Herhangi bir şey duymadık. Düşman falan hiçbir şeyleri yoktu. Kendi hallerinde insanlardı. Bunların belki paraları varsa, onlara zarar verdiyse bilemeyiz. 25-30 tane hayvanları var ama paraları var mı yok mu. Zaten yakında bir araba aldılar. Para olsa da arabaya bağladılar parayı. 400-500 bin liraya belki arabayı aldılar.” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EdirneUzunköprüCinayet
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