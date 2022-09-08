Edis ve Gazapizm konserinde taciz kavgası



Edis ve Gazapizm'in Bursa konserinde taciz iddiasıyla başlayan tartışma kavgaya dönüştü, onlarca kişi tekme ve yumruklarla bir birine girdi.

Bursa’da, alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserinde kavga çıktı. Taciz iddiası üzerine çıkan kavgada onlarca kişi, tekme ve yumruklarla kavga etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da dün akşam alışveriş merkezinin otopark alanında düzenlenen Edis ve Gazapizm konserini binlerce kişi izledi.



Kalabalık nedeniyle zaman zaman gerginliklerin yaşandığı konser alanındaki taciz iddiası ile ‘yan bakma’ tartışması, kavgaya neden oldu.

Onlarca kişi tekme ve yumruklarla kavga etti. Konser alanının dışına da taşan kavga, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.