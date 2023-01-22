Egeli hazırgiyim ihracatçıları Almanya için 500 milyon dolar hedef koydu





Premiere Vision New York fuarına ilk kez milli katılım gerçekleştirerek başarılı iş bağlantılarıyla dönen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu kez de 24-26 Ocak’ta dünyanın en önemli tekstil fuarlarından Munich Fabric Start the Source Fuarı’na Türkiye Milli Katılım Organizasyonuyla 12 Türk firması ile katılacak.

Türkiye’nin Çin ve Bangladeş'in ardından Almanya'nın üçüncü büyük giyim tedarikçisi konumunda olduğunu vurgulayan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, “24-26 Ocak’ta tekstil pazarının en tanınmış fuarlarından olan, dünya çapında tekstil alıcıları ve tedarikçilerini ağırlayan Munich Fabric Start the Source Fuarı’na milli katılım organizasyonu ile 12 firmamızla katılıyoruz. Fuar yılda iki defa düzenleniyor. Her sene 41 farklı ülkeden binin üzerinde firmanın yer aldığı gibi dünyanın dört bir yanından da 20 binin üzerinde uluslararası katılımcı ziyaret ediyor. Biz 2017 ve 2019 yıllarında Munich Fabric Start fuarının Sourcing bölümüne milli katılım organizasyonu gerçekleştirdik. 2022 yılında da milli katılım planlıyorduk ancak fuar pandemi nedeniyle iptal edilmişti. Milli katılım organizasyonumuz ile ülkemizin Almanya pazarından aldığı yüzde 10'luk payı artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

EHKİB ABD, İtalya, Fransa ve Almanya’ya yoğunlaştı

Sertbaş, “Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde milli katılım düzenlediğimiz PV New York Fuarı’nın Temmuz ayında gerçekleşecek ikinci edisyonuna da katılım sağlamayı planlıyoruz. ABD’ye yönelik sonbaharda bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi de gündemimizde yer alıyor. Kış fuarlarını Şubat ayında 18 firmayla katılacağımız PV Manufacturing Paris fuarıyla noktalayacağız. Sonraki dış pazar etkinliğimiz ise Mart başında İzmir’de gerçekleşecek İtalya Alım Heyeti olacak. MFS the Source Fuarının ikinci edisyonu Temmuz ayında gerçekleşecek, bu fuara da katılım sağlamayı planlıyoruz. 2023 yılı sonunda toplam 6 fuara milli katılım yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

2022’de Türkiye’den Almanya’ya 3,6 milyar dolarlık hazırgiyim ihracatı

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dış Pazar Stratejileri Geliştirme Komitesi Başkanı Tala Uğuz ise Almanya’nın en büyük hazırgiyim ihraç pazarı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“MFS the Source fuarına EHKİB olarak düzenli katılım sağlanmamız çok önemli. Firmalarımız üç gün boyunca ilkbahar-yaz 2024 koleksiyonlarını uluslararası alıcıların beğenisine sunacak. Almanya'nın 2022 yılının 10 aylık dönemindeki toplam giyim ithalatı 43,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Ülkenin yıl sonu toplam ithalatının 50 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Almanya'nın 2021 yılı toplam hazır giyim ithalatı ise 48,7 milyar dolar. Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü en büyük pazarı Almanya'ya 2022 yılında yüzde 5 artışla 3,6 milyar dolar ihracat yaptı. Birliğimizin ihracatında ilk sırada yer alan Almanya’ya ise geçen yıla göre yüzde 5 ivmeyle 350 milyon dolarlık dışsatım gerçekleştirdik. EHKİB olarak Almanya’ya ihracatımızı kısa vadede 500 milyon dolara çıkarmayı öngörüyoruz.”

Fuar katılımcısı firma listesi:

FİRMALARIN ÜNVANI

1 BETA KONF.TEKSTİL İHR.İTH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2 DEMOTEKS TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

3 EVOTEKS TEKSTİL KONF.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ

4 FIRATTEKS TEKSTİL SAN.TİC. A.Ş.

5 İYA TEKSTİL SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ.

6 LEANA TEKSTİL SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

7 MD TEKSTİL KONF.TUR.SAN. VE TİC.A.Ş.

8 MEBA GİYİM SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

9 RİTATEKS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

10 SEYFELİ DIŞ TICARET LTD STI

11 TAYRA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

12 TULİNE TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.