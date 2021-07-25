El Bab'ta saldırı | 7 terörist öldürüldü



Suriye'de Türk askeri birliğine düzenlenen saldırının ardından obüs toplarıyla vurulan terör hedeflerine ilişkin hava fotoğrafyarı yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

1⃣ Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir. pic.twitter.com/bP3fFBGVvc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 25, 2021

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklamada, bölgede operasyon ve atışların devam ettiği kaydedildi.