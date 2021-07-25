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El Bab'ta saldırı | 7 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan zırhlı araca dün düzenlenen saldırının ardından 7 terörist öldürüldü.

25 Temmuz 2021 Pazar 12:09
El Bab'ta saldırı | 7 terörist öldürüldü

El Bab'ta saldırı | 7 terörist öldürüldü


Suriye'de Türk askeri birliğine düzenlenen saldırının ardından obüs toplarıyla vurulan terör hedeflerine ilişkin hava fotoğrafyarı yayınlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 askeri şehit eden teröristlere karşılık verildiğini ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilen açıklamada, bölgede operasyon ve atışların devam ettiği kaydedildi.

El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit
El Bab'ta saldırı | 2 askerimiz şehit
Anahtar Kelimeler:
SuriyeEl BabşehitŞehitler
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