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Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü olarak bulundu

Elazığ'da bir evde 6 kişi cansız olarak bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

31 Mart 2023 Cuma 15:17
Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü olarak bulundu

Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü olarak bulundu


Elazığ’ın Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak’ta meydana gelen olayda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti. 

DOĞALGAZ KAÇAĞI İHBARI YAPILDI 

Doğalgaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi.

İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Son Güncelleme: 31.03.2023 16:28
Anahtar Kelimeler:
Elazığ
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