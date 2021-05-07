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Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı

Elazığ'dan yola çıkan 3 mimar tam bin 130 KM yol kat ederek geldikleri Denizli'de dolandırıcıların tuzağına düştü.

07 Mayıs 2021 Cuma 12:50
Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı

Elazığlı mimarlar sahte para ile dolandırıldı


Ellerinde yüklü miktarda Avustralya Doları'nı piyasa değerinin daha altına satmak istediğini söyleyen iki dolandırıcının tuzağına düşen Elazığlı mimarlar hayatının şokunu yaşadı. 


Denizli'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Elazığlı üç mimar, sosyal medyadan tanışıp, 1 milyon liralık doları 200 bin TL'ye satın almak için anlaştıkları dolandırıcıların tuzağına düştü. 

Denizli’de yaşayan ve daha önceden benzer suç kayıtları olan şüpheliler, Elazığ’da faaliyet gösteren üç mimarla sosyal medya üzerinden tanıştı. Mimarlarla telefon görüşmeleri gerçekleştiren şüpheliler, ellerinde 1 milyon TL değerinde Avustralya Doları olduğunu söyleyip, acil ihtiyaçları olduğunu iddia ettikleri 200 bin TL nakit parayı temin etmeleri halinde, dövizin tamamını kendilerine vermeye hazır olduklarını söyledi. Dolandırıcıların tuzağına düşen ve 200 bin TL vererek kolay yoldan 800 bin TL kazanmayı hayal eden üç mimar, Elazığ’dan Denizli’ye gitti.

KAĞIT PARÇALARINI DAHİ VERMEDİLER

Denizli’ye çağırdıkları üç mimar ile Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde belirlenen noktada buluşan şüpheliler, üstte 2 adet gerçek Avustralya Doları, altında ise para süsü verilmiş kağıt parçaları bulunan çantayı gösterdi. Açılan çantanın içerisinden daha önce hazırlanan 2 adet 50 Avustralya Doları banknotunu alan mimarlar, yakındaki kuyumcuya giderek dövizlerin gerçek olduğunu doğrulattı.

Deneme amacıyla verilen dövizlerin gerçek olduğunu anlayan üç mimar, 200 bin TL’yi şüphelilere uzattı. Daha önceden hazırlıklarını yapan şüpheliler, içerisinde kağıt parçaları bulunan çantayı da teslim etmeden hızlıca bölgeden uzaklaştı. Kolay yoldan 800 bin TL kar etme hayaliyle 15 saatlik yoldan gelen mimarlar, dolandırıldıklarını anlayınca ellerinde kalan 2 adet dövizle jandarmaya gidip şikayetçi oldu.

TARLADA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Dolandırıcılık olayının aydınlatılması için Denizli il Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin işbirliğinde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Bölgedeki 23 kameranın 245 saatlik kaydını inceleyen JASAT, şüphelilerin Orhan O. (37), Mehmet S. (39) ve İlker B. (50) olduklarını tespit etti. Yapılan operasyon sonucu Tavas ilçesinde ikamet eden Orhan O tarlasında çalışırken, diğer 2 şüpheli ise Pamukkale ilçesindeki adreslerinde yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık olayında kullanılan içi kağıt parçalarıyla dolu el çantasının yanı sıra 1 adet 100 Venezüella Bolivarı, 2 adet 50 Avustralya Doları, sahte ABD dolarları ve suçtan temin edildiği düşünülen nakit para ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ifade işlemleri için jandarmaya götürülen şüphelilerin yapılan GBT sorgusunda Orhan O’nun 13, Mehmet S’nin 5 ve İlker B’nin ise 16 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin ifade eşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.


 

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