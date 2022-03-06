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Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi

Mersin Tarsus ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü’ne yardım istemeye giden yurttaş, darbedilerek yaka paça dışarı atıldı. 

06 Mart 2022 Pazar 22:26
Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi

Elektrik faturası için yardım istedi, dayak yedi



Mersin'de evine gelen elektrik faturaları için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek istemeye giden vatandaş şiddete uğradı. Vatandaşa yönelik darp görüntülerine tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''Bürokratın görevi ihtiyaç sahibi vatandaşı kapı dışarı etmek değil, yardım etmektir'' ifadelerine yer verdi.


Elektrik faturalarını ödeyemediği için Tarsus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü'ne yardım için giden bir yurttaş, vakıf müdürü tarafından yaka paça dışarı atıldı.

Yaşanan olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ''İşte Türkiye'de sosyal devletin geldiği nokta! Mersin Tarsus Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü'nden yardım isteyen kadın zorla kapının dışına atılıyor. Üstelik adli para cezasına çarptırılıyor. Bürokratın görevi ihtiyaç sahibi vatandaşı kapı dışarı etmek değil, yardım etmektir'' dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
TarsusMersinDayak
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