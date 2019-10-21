Elektrikler kesildi, mum yaktı, yangın çıktı ve...



Bursa Osmangazi Selimiye Mahallesi'nde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Kesilen elektriklerin ardından mum yakan Sima Ç. adlı talihsiz kadın devrilen mum düşünce etrafı saran alevler, evde bulunan köpeğinin yanarak ölümüne neden oldu. Talihsiz kadın kendini kurtarırken köpeğinin öldüğünü haber alınca şoke oldu. Sima Ç.'yi komşuları ve itfaiye erleri sakinleştirmekte güçlük çekti, işte haberin detayları;

Bursa'da elektrikler kesildiği için mum yakan Sima Ç. mumu elinden düşürünce evinde yangın çıktı. Çıkan yangında Sima Ç. evden çıkmayı başarırken köpeği ise içeride yanarak can verdi. Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç sinir krizi geçirdi



Yangın Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Selimiye Mahallesinde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre elektriklerin kesildiğini fark eden Sima Ç.(38) evi aydınlatmak için mum yaktı. Mumun genç kızın elinden düşmesi ile birlikte evde bulunan eşyalar yanmaya başladı.

Alevlerin arasından çıkan Sima Ç. polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede evin bütün odalarına sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ev sahibi Sima Ç.'nin evde köpeğinin bulunduğunu iddia etmesi üzerine içeriye giren ekipler, yanarak can veren köpeğin cesedi ile karşılaştı.

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Sima Ç. sinir krizi geçirerek saatlerce ağladı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.